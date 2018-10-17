Потери сельскохозяйственного экспорта Италии от российских ограничений превысили €1 млрд

Ассоциация итальянских сельхозпроизводителей Coldiretti заявила, что потери сельскохозяйственного экспорта Италии от российских ограничений в ответ на санкции Запада превысили €1 млрд.

Об этом сообщает Il Dubbio.

Как напомнили в организации, Россия ввела ограничения на «большой список сельскохозяйственных товаров», в частности, на ввоз фруктов, овощей, сыров, мяса и колбас, а также рыбы из ЕС, США, Канады, Норвегии и Австралии.

В ассоциации отметили, что данная ситуация привела и к имиджевым потерям.

«Они были вызваны распространением на российском рынке продуктов, которые имитируют, но не имеют ничего общего с Made in Italy», — указывается в материале издания.

Ранее президент Ассоциации итальянских промышленников в России Эрнесто Ферленги заявил «Известиям», что объём экспорта из Италии в Россию упал на треть с 2014 года из-за санкций.