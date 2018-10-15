СМИ сообщили о снижении на треть экспорта из Италии в Россию из-за санкций

Объём экспорта из Италии в Россию упал на треть из-за антироссийских санкций, заявил в интервью «Известиям» президент Ассоциации итальянских промышленников в России Эрнесто Ферленги.

«Со времени введения санкций экспорт Италии в Россию, достигавший в 2014 году €14,5 млрд, упал на треть. В первые три года падение вообще составило 45%, то есть за это время потери составили больше €7 млрд, а если перевести в дни, то получится, что итальянские экспортеры теряли по €7 млн ежедневно», — заявил Ферленги.

Он отметил, что это не просто чистые потери, это, по его мнению означает, что Италия потеряла часть российского рынка.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил на пресс-конференции со своим итальянским коллегой Энцо Моаверо-Миланези, что проекты «Северный поток — 2» и «Турецкий поток» укрепляют европейскую энергобезопасность.