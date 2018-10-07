Лавров и глава МИД Италии обсудят Сирию и Украину

Министры иностранных дел России и Италии Сергей Лавров и Энцо Моаверо-Миланези в ходе встречи 8 октября обсудят ситуацию в Сирии, Ливии и украинский кризис.

Об этом говорится в сообщении российского внешнеполитического ведомства.

«Особое внимание предполагается уделить ситуации в Сирии, Ливии, внутриукраинскому конфликту, сотрудничеству в сфере международной безопасности, взаимодействию в рамках ОБСЕ с учётом председательства Италии в этой организации в 2018 году», — заявили в МИД России.

Также стороны обсудят актуальные темы межгосударственных отношений России и Италии.

В МИД добавили, что итальянские власти, «несмотря на ограничители, связанные с участием в евроатлантических структурах», стараются придерживаться взвешенного и долгосрочного подхода в отношениях с Россией.

Ранее Лавров и глава МИД Венгрии Петер Сийярто обсудили ситуацию на Украине.