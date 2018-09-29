Главы МИД России и Венгрии обсудили сотрудничество в сфере энергетики

Главы Министерств иностранных дел России и Венгрии Сергей Лавров и Петер Сийярто обсудили дальнейшее сотрудничество двух стран в сфере энергетики и ситуацию на Украине, сообщается на сайте МИД России.

«Главы внешнеполитических ведомств двух стран обсудили практические задачи дальнейшего развития российско-венгерских отношений с акцентом на приоритетных экономических проектах и энергетике», — говорится в материалах пресс-службы МИД России.

Кроме этого, дипломаты обменялись мнениями по вопросам деятельности ООН и актуальным международным проблемам.

Как сообщается на сайте МИД России, на повестке дня также был вопрос о ситуации на Украине.

Ранее глава МИД Венгрии сообщил, что Россия играет важную роль в энергетическом импорте Будапешта, а отношения между двумя странами построенными «на взаимном уважении».