В МИД Венгрии рассказали о сотрудничестве страны с Россией

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто рассказал в интервью ведущей RT Софико Шеварднадзе о сотрудничестве венгерской стороны с Россией.

«У нас тесное экономическое сотрудничество, а теперь ещё и инвестиционное. Россия играет важную роль в нашем энергетическом импорте, поставляя нам не только газ, но и электроэнергию с АЭС. Так что совершенно нормально, что мы стараемся поддерживать прагматичные отношения, основанные на взаимном уважении», — сказал он.

По словам Сийярто, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан активно общается с президентом России Владимиром Путиным, однако большинство глав европейских государств также часто контактируют и ведут переговоры с российским лидером.

«Президент Франции приезжал в Россию на Петербургский экономический форум. У них с Путиным налажен контакт. С российским лидером несколько раз встречалась канцлер ФРГ. Так что не думаю, что мы сильно выделяемся. У нас есть очень чёткий график: одна официальная встреча в год между вашим президентом и нашим премьер-министром. По-моему, это нормально», — указал министр.

Комментируя тему антироссийских санкций, глава МИД Венгрии пояснил, что его страна не собирается рушить единство ЕС, однако в вопросе ограничений против России существует неоднозначность, которая вызывает сомнения в их нужде.

«Даже приезжая в Россию, мы открыто говорили, что не нарушим единство Евросоюза... С другой стороны, мы однозначно заявили, что необходима честная и прямая дискуссия по вопросу о том, насколько эффективными оказались санкции. Давайте посмотрим на факты. Эти меры пошли на пользу европейской экономике? Ослабили российскую? Помогли реализации Минских соглашений? Это всё очень конкретные вопросы, и на них предполагается простой ответ — «да» или «нет». И когда мы дадим его, нужно будет принять решение о дальнейших действиях», — заключил он.

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