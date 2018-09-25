Глава МИД Венгрии прокомментировал возможность выхода из ЕС

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто рассказал в интервью ведущей RT Софико Шеварднадзе о том, собирается ли страна выходить из Европейского союза в ответ на давление на Будапешт по миграционному вопросу.

«Нет, мы определённо не покинем ЕС, так как заинтересованы в том, чтобы Евросоюз не был слабым. Венгрия может быть сильной внутри сильного объединения. Это и есть главная тема дискуссий — как вернуть блоку былую мощь», — сказал он.

По его словам, в настоящий момент у Венгрии существуют разногласия с некоторыми странами объединения, однако Будапешт лишь желает того, чтобы ЕС был сильным.

«Они подталкивают Евросоюз переступить порог постхристианства и постгосударственности. А у нас иная цель. Нам нужен мощный Европейский союз, в основании которого будут сильные государства-члены», — отметил министр.

При этом Сийярто добавил, что Венгрия, желая оставаться в ЕС, не намерена отказываться от собственной государственности.

«И мы хотим, чтобы Европа сохраняла приверженность своему христианскому наследию, а не избавлялась от него — это как раз главное, чего мы не хотим. Также мы против идеи изменения статуса стран — членов блока. Мы не хотим отказываться от нашей государственности, культуры и так далее. Таким образом, тут существуют серьёзные разногласия», — заключил он.

Подробнее — в материале RT.

Ранее Европарламент принял резолюцию об угрозе нарушения Венгрией основных принципов ЕС.

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