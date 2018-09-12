Европарламент принял резолюцию об угрозе нарушения Венгрией основных принципов ЕС

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Европейский парламент принял резолюцию о наличии угрозы отступления Венгрии от основополагающих демократических ценностей ЕС.
Европарламент принял резолюцию об угрозе нарушения Венгрией основных принципов ЕС
  • ©Martin Fejer
  • globallookpress.com

Как сообщает Deutsche Welle, 448 членов парламента проголосовали за резолюцию, 197 против и 48 воздержались.

Принятие резолюции не означает, что сразу будут приняты меры в отношении Венгрии, но она даёт возможность введения санкций. 

Также в Венгрию будет направлено официальное предупреждение за нарушение ценностей ЕС.

Ранее депутат Европарламента Джудит Саргентини рассказала, что в Венгрии фиксируются нарушения основных ценностей ЕС и прав человека.

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