Глава МИД Венгрии рассказал об изменении отношения США к его стране

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто рассказал в интервью ведущей RT Софико Шеварднадзе о том, как изменилась политика США в отношении его страны при правлении американского лидера Дональда Трампа.

«Когда у власти были Обама и демократы, нам сильно доставалось, потому что та администрация в открытую пыталась вмешиваться в наши внутренние дела. Сейчас таких попыток не предпринимается, и для нас это очень хорошо», — сказал он.

Как отметил Сийярто, в настоящий момент Венгрия имеет схожие взгляды с США и это создаёт атмосферу взаимопонимания между странами.

«У нас схожие взгляды по многим вопросам. Но нужно отдавать себе отчёт в том, что США — мировая сверхдержава номер один, а мы — маленькая центральноевропейская страна. Мы знаем своё место. Однако мы находим какие-то из идей Трампа очень своевременными. Когда он говорит «Америка прежде всего», мы это понимаем, потому что наш принцип — «Венгрия прежде всего», — пояснил министр.

При этом глава венгерского внешнеполитического ведомства пояснил, что Венгрия уважает суверенный выбор американцев в данном вопросе и требует такого же уважения к праву венгров.

«Мы уважаем выбор народа США и никогда не ставили его под сомнение. Мы считаем, что это дело американцев — выбирать себе президента, и рассчитываем, что другие, в свою очередь, будут уважать право венгерского народа принимать решения относительно будущего нашей страны», — заключил он.

Подробнее — в материале RT