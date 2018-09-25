Министр иностранных дел Венгрии рассказал о сплочённости «Вышеградской группы»

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто рассказал в интервью ведущей RT Софико Шеварднадзе, что «Вышеградская группа» является самым сплочённым объединением стран внутри ЕС.

«Вышеградская группа» — это самое сплочённое и эффективное объединение стран в составе Евросоюза. Причём правительства наших четырёх государств (Польши, Чехии, Словакии и Венгрии. — RT) принадлежат к совершенно разным политическим силам. Но, несмотря на это, мы являемся друг для друга ближайшими союзниками», — сказал он.

По его словам, государства «Вышеградской группы» солидарны и готовы защищать друг друга. Сийярто отметил, что данное объединение уже пытались ликвидировать несколько раз, однако противникам данного союза не удалось разрушить его.

«Нас пытались ликвидировать очень много раз. Но, как гласит венгерская пословица, если все судачат о твоей смерти, ты будешь жить долго. В этом смысле можно сказать, что «Вышеградская четвёрка» будет жить вечно», — заключил он.

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