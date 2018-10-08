Лавров обсудил с главой МИД Италии «Северный поток — 2»
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«Ключевым направлением остаётся энергетическое сотрудничество. Мы обсудили ситуацию, которая складывается вокруг проекта «Северный поток — 2» (он уже начал осуществляться) и вокруг возможной второй очереди «Турецкого потока», — сказал российский министр.
Он подчеркнул, что оба проекта являются коммерческими и отвечают интересам стран Европы.
«Вносят вклад в диверсификацию маршрутов поставок российского природного газа в Европу и тем самым снижают транзитные риски и укрепляют европейскую энергобезопасность», — добавил он.
Ранее российский лидер Владимир Путин заявил, что «Северный поток — 2» связан с увеличением потребления энергии в Европе.
Эксперт Сергей Чижов прокомментировал в беседе с НСН ситуацию, сложившуюся вокруг газопровода.