Лавров обсудил с главой МИД Италии «Северный поток — 2»

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Проекты «Северный поток — 2» и «Турецкий поток» укрепляют европейскую энергобезопасность, заявил глава МИД России Сергей Лавров на пресс-конференции со своим итальянским коллегой Энцо Моаверо-Миланези.
Лавров обсудил с главой МИД Италии «Северный поток — 2»
  • © Nord Stream 2

«Ключевым направлением остаётся энергетическое сотрудничество. Мы обсудили ситуацию, которая складывается вокруг проекта «Северный поток — 2» (он уже начал осуществляться) и вокруг возможной второй очереди «Турецкого потока», — сказал российский министр.

Он подчеркнул, что оба проекта являются коммерческими и отвечают интересам стран Европы.

«Вносят вклад в диверсификацию маршрутов поставок российского природного газа в Европу и тем самым снижают транзитные риски и укрепляют европейскую энергобезопасность», — добавил он.

Ранее российский лидер Владимир Путин заявил, что «Северный поток — 2» связан с увеличением потребления энергии в Европе.

Эксперт Сергей Чижов прокомментировал в беседе с НСН ситуацию, сложившуюся вокруг газопровода.

RT ведёт прямую трансляцию.

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