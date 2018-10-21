В Словакии рассказали о нанесённом стране ущербе антироссийскими санкциями

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Премьер-министр Словакии Петер Пеллегрини заявил, что антироссийские санкции нанесли значительный ущерб экономике страны.
В Словакии рассказали о нанесённом стране ущербе антироссийскими санкциями
  • globallookpress.com

Об этом он сказал в программе «В политике» телеканала TA3.

«Словакия никогда не была сторонником санкций, но мы уважаем решение Евросоюза. Я должен сказать, что мы в Словакии реально почувствовали негативное влияние санкций. Объём нашего экспорта и всей торговли с Россией с 2013 по 2016 год упал более чем в два раза», — цитирует его ТАСС.

При этом Пеллегрини высказал мнение, что Европейскому союзу следовало бы предоставить оценку санкционной политики в отношении России.

Ранее сообщалось, что потери сельскохозяйственного экспорта Италии от российских ограничений, введённых в ответ на санкции ЕС, превысили €1 млрд.

15 октября президент Ассоциации итальянских промышленников в России Эрнесто Ферленги заявил «Известиям», что объём экспорта из Италии в Россию упал на треть с 2014 года из-за санкций.

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