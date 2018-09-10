Глава МВД Италии: санкции против России не имеют никакого смысла

Министр внутренних дел Италии Маттео Сальвини в интервью RT заявил, что не видит никакого смысла в антироссийских санкциях.

«В мае следующего года будет историческая возможность наконец поменять расстановку сил в Европе и поменять также отношения со странами, которые находятся вне Европы, — я имею в виду Россию. Я постоянно обращаю внимание правительства на убытки, и я буду продолжать это делать, так как санкции против России не имеют никакого экономического, политического, социального и культурного смысла», — сказал он.

В 2017 году Сальвини заявил, что Италия понесла убытки в размере €7 млрд в результате санкций в отношении России.