Глава МВД Италии: санкции против России не имеют никакого смысла
«В мае следующего года будет историческая возможность наконец поменять расстановку сил в Европе и поменять также отношения со странами, которые находятся вне Европы, — я имею в виду Россию. Я постоянно обращаю внимание правительства на убытки, и я буду продолжать это делать, так как санкции против России не имеют никакого экономического, политического, социального и культурного смысла», — сказал он.
В 2017 году Сальвини заявил, что Италия понесла убытки в размере €7 млрд в результате санкций в отношении России.