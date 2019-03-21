«Правовая неопределённость»: какие вопросы обсудят лидеры стран ЕС на саммите в Брюсселе

21—22 марта в Брюсселе пройдёт саммит лидеров стран ЕС. Наиболее острая тема повестки — выход Великобритании из Евросоюза. Брексит должен был состояться 29 марта, однако парламент Соединённого Королевства отверг возможные сценарии этого процесса. Премьер-министр страны Тереза Мэй просит у Брюсселя отсрочку до 30 июня. При этом в ЕС опасаются, что столкнутся с «институциональными трудностями и правовой неопределённостью», поскольку в мае пройдут выборы в Европарламент и пока непонятно, будут ли в них участвовать британцы. По мнению экспертов, найти компромиссное решение Лондону и Брюсселю будет сложно. Кроме того, главы государств и правительств обсудят сотрудничество с Китаем, защиту «демократической целостности европейских и национальных выборов в ЕС», аспекты экономического взаимодействия и изменение климата.

Саммит глав стран — участниц Европейского союза пройдёт 21—22 марта в Брюсселе. Как сообщается на сайте Европейского совета, в повестке переговоров — брексит, подготовка к предстоящему саммиту с Китаем, обсуждение путей борьбы с дезинформацией и необходимости защиты «демократической целостности европейских и национальных выборов в ЕС». На встрече также будут рассматриваться вопросы укрепления экономики Евросоюза, в том числе развития единого рынка. Кроме того, европейские лидеры обсудят изменение климата в рамках Парижского соглашения.

«Согласиться скрепя сердце»

Основной темой переговоров глав европейских государств будет выход Великобритании из Европейского союза, отмечают эксперты.

Накануне саммита премьер-министр Великобритании Тереза Мэй направила запрос главе Европейского совета Дональду Туску с просьбой отсрочить брексит до 30 июня. Об этом сообщает газета Financial Times.

При этом Мэй исключила возможность продления отсрочки после указанного ею числа.

Напомним, по предварительному плану процедура выхода Великобритании из Евросоюза должна была начаться 29 марта. Но британский парламент отклонил соглашение с Брюсселем, вынесенное на обсуждение Терезой Мэй, как и «жёсткий» брексит — выход из Европейского союза без сделки.

Reuters

© Dylan Martinez

Позже, 20 марта, глава Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер заявил Терезе Мэй, что брексит должен состояться до очередных выборов в Европарламент, которые пройдут 23—26 мая.

По словам Юнкера, в противном случае стороны окажутся перед «институциональными трудностями и правовой неопределённостью».

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В то же время в Еврокомиссии заявили, что если брексит перенесут на более позднюю дату, выборы в Европейский парламент должны будут пройти и в Британии.

Ранее Юнкер выступил с заявлением, что если британский парламент не определится с текстом соглашения по выходу из Евросоюза, то ситуация выйдет из-под контроля.

«В таком случае мы (мне не очень нравится это говорить) окажемся, собственно, в руках божьих. Но думаю, что и у Бога когда-нибудь должно закончиться терпение»,— приводит Интерфакс слова председателя Еврокомиссии.

ЕС ничего не остаётся, как «согласиться скрепя сердце» с тем, о чём просит Тереза Мэй, считает заведующий отделом социальных и политических исследований Института Европы РАН Владимир Швейцер.

«Для премьер-министра Великобритании отсрочка имеет стратегическое и тактическое значение. Она хочет прежде всего перенести решение вопроса на период, когда выборы в ЕП уже пройдут. Европейский союз пойдёт на уступки — и дата будет перенесена. Это снимет напряжение, которое сейчас наблюдается», — отметил эксперт в беседе с RT.

Аналогичного мнения придерживается и директор Центра европейской информации Николай Топорнин. Эксперт считает, что 29 марта Великобритания, вероятно, не сможет выйти из Евросоюза.

«Большинство стран ЕС готовы поддержать продление срока брексита — ни одно государство не заявило о том, чтобы Великобритания выходила из Евросоюза без соглашения. Страны ЕС на этом саммите пойдут навстречу Великобритании и отсрочат дату», — сказал Топорнин в разговоре с RT.

В то же время Владимир Швейцер добавил, что вопрос выхода Великобритании из ЕС «не имеет никаких перспектив оптимального решения».

«Есть камень преткновения, который возник из-за ирландской границы. Если она будет открыта, как хочет ЕС и часть населения Ирландии, тогда не будет брексита, который привёл бы к самоизоляции Великобритании. Если границу закрыть наглухо, как хочет Лондон, в Ирландии начнутся волнения», — сказал эксперт.

Китайский вектор

В официальной программе саммита говорится, что Европейский совет будет готовиться к переговорам с Китаем, которые состоятся 9 апреля. Планируется, что лидеры стран ЕС обсудят взаимоотношения с Пекином «в глобальном контексте».

По мнению экспертов, у КНР и Евросоюза появилась общая тема для диалога — политическое и экономическое давление Соединённых Штатов. Аналитики считают, что эта проблема станет фактором для сближения китайской и европейской экономик.

Председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин и Дональд Туск

Reuters

© Ng Han Guan/Pool

Один из последних примеров такого давления Вашингтона — угроза в адрес ФРГ ограничить обмен развединформацией, если Германия будет продолжать сотрудничество с китайской компанией Huawei в рамках создания телекоммуникационной системы. Ранее Вашингтон обвинил Huawei в попытке похитить коммерческую тайну компании T-Mobile и нарушить санкции американской стороны против Ирана.

В ответ на угрозы США в МИД ФРГ заявили, что Германия самостоятельно и взвешенно решит вопрос участия Huawei во внедрении сетей 5G и не допустит шантажа третьих сторон.

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«Германия никогда не позволяет себя шантажировать, не важно, о чём или о ком идёт речь… Аспекты, касающиеся политики безопасности, невероятно важны, когда речь идёт о вещах, влияющих на многие стороны нашей жизни», — приводит РИА Новости слова немецкого министра иностранных дел Хайко Мааса.

Владимир Швейцер считает, что у Китая и Европы есть взаимные интересы в области в первую очередь экономического сотрудничества.

«У Пекина и Брюсселя есть точки соприкосновения. Китай постепенно становится одним из основных партнёров Европы, он экономически растёт — ему нужны новые рынки, и европейские рынки для КНР подходят», — отметил эксперт.

Подобного мнения придерживается и Николай Топорнин.

«США в отношении ЕС и Китая проводят политику экономического давления и принуждения, поэтому Брюссель и Пекин намерены держаться вместе, чтобы противостоять Вашингтону. Сегодня КНР становится одним из основных партнёров Европейского союза», — сказал Топорнин.

«Чёткая позиция»

На саммите ЕС также планируется обсудитьукрепление европейской экономики, в частности развитие единого рынка, судьбу евро, цифровую, промышленную и торговую политику.

По мнению аналитиков, не исключено, что на встрече может пойти речь и о проекте «Северный поток — 2», однако тема санкционных ограничений в адрес России вряд ли будет затронута.

Cудно Pioneering Spirit ведёт укладку газопровода в шведских территориальных водах

© nord-stream2.com

Николай Топорнин не исключает, что вопрос строительства газопровода косвенно может быть затронут на саммите.

«В ЕС пришли к пониманию того, что газопровод должен работать. Останавливать строительство не будут»,— заявил Топорнин.

Владимир Швейцер придерживается схожего мнения. Эксперт отметил, что у руководства Евросоюза сейчас нет задачи тормозить строительство газопровода.

«В ЕС не будут мешать реализации проекта «Северный поток — 2», так как у Германии и Австрии чёткая позиция по этому вопросу», — считает Швейцер.

Эксперты также отмечают, что украинский вопрос и связанные с ним антироссийские санкции не были заявлены среди основных тем для обсуждения европейских лидеров. Однако накануне встречи глав государств — членов ЕС прошёл «мини-саммит» ЕС с участием Украины, приуроченный к пятой годовщине воссоединения Крыма с Россией.

«Под давлением США»

Главы государств ЕС также обсудят вопрос борьбы с дезинформацией и необходимость защиты «демократической целостности европейских и национальных выборов в ЕС».

По мнению экспертов, тема вмешательства в выборы на Западе и в Европе стала уже традиционной. Причём чаще всего бездоказательные обвинения выдвигают против России.

Так, в начале марта официальный представитель французского правительства Бенжамен Гриво обвинил российские телеканал RT France и агентство Sputnik в том, что они распространяют «фейковые новости» и вмешивались в президентские выборы 2017 года.

Ранее в Европейском парламенте проанализировали «российское влияние» на избирательные процессы в других странах. По поручению ЕП был разработан доклад на эту тему, где Москва обвиняется во вмешательстве в дела Соединённых Штатов, Великобритании, Франции и других государств. При этом никакие доказательства не были представлены.

Николай Топорнин не исключает, что на саммите ЕС Россию вновь могут обвинить во «вмешательстве» в выборы европейских стран.

«ЕС ставит вопрос усиления защиты демократического единства Европы накануне выборов в Европарламент. Под давлением США Брюссель готов признать, что «российская угроза» потенциально существует», — заявил эксперт.

Независимость от Вашингтона

По мнению экспертов, о попытке вести независимую от Вашингтона политику говорит не только вопрос о сотрудничестве с Китаем, включённый в повестку, но и другой пункт переговоров — проблема климатических изменений. Лидеры стран Европейского союза намерены приступить к разработке долгосрочной стратегии в соответствии с Парижским соглашением, которую представят к следующему году.

Напомним, что летом 2017-го президент США Дональд Трамп объявил о выходе Соединённых Штатов из Парижского соглашения.

Президент США Дональд Трамп

© TIMOTHY A. CLARY

По мнению Николая Топорнина, этот документ — лакмусовая бумажка, по которой можно проверять отношения между Вашингтоном и Евросоюзом.

«Европу волнует вопрос климата: потепление на 2% может привести к национальным бедствиям. После того как Трамп заявил о выходе США из соглашения по климату, Европа стремится к независимой от Вашингтона политике по этому вопросу — Брюссель будет подталкивать страны ЕС к соблюдению нормативов Парижского соглашения», — заключил эксперт.

Эксперты отмечают, что в последнее время из стран Евросоюза всё чаще звучат заявления, идущие вразрез с позицией Вашингтона.

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Шаги в рамках независимой от США политики последовали позже и от Европейской комиссии. Так, 19 марта ЕК приняла решение выделить более €500 млн, чтобы реализовать в 2019—2020 годах оборонные проекты ЕС.

В этой связи аналитики напоминают и о призыве президента Австрии Александера Ван дер Беллена к Европе проводить собственную политику и «не плясать под дудку Трампа», в том числе в тех вопросах, которые затрагивают экономические интересы европейских стран.