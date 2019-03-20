Юнкер посоветовал Мэй завершить брексит до выборов в Европарламент

Глава Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер заявил британскому премьер-министру Терезе Мэй, что выход Великобритании из Европейского союза должен состояться до 23 мая.

Глава Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер выразил удовлетворение, что английский премьер-министр в преддверии саммита поделилась своими опасениями с главами государств ЕС. Однако Юнкер официально предупредил Терезу Мэй, что процедура брексита должна быть проведена до выборов в Европарламент, заявил РИА Новости представитель ЕК.

Как отметил Юнкер, в противном случае стороны столкнутся «с институциональными трудностями и правовой неопределённостью».

Ранее премьер-министр Великобритании Тереза Мэй обратилась к председателю Европейского совета Дональду Туску с запросом об отсрочке брексита до 30 июня.

19 марта главный переговорщик от ЕС по брекситу Мишель Барнье заявил, что Мэй должна чётко объяснить причины продления срока переговоров по брекситу после 29 марта.

В январе руководитель Центра британских исследований Института Европы РАН Елена Ананьева в беседе с НСН оценила перспективы Мэй остаться у власти.