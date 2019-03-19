В ЕС призвали Мэй обосновать необходимость отсрочки брексита

Главный переговорщик от ЕС по брекситу Мишель Барнье заявил, что премьер-министр Великобритании Тереза Мэй должна чётко объяснить причины продления сроков переговоров по брекситу после 29 марта.

Reuters

Об этом сообщает Associated Press. Барнье заявил, что продление сроков выхода Великобритании из альянса «должно быть связано с появлением каких-то новых обстоятельств, нового события или нового политического процесса». Он подчеркнул, что ранее согласованный договор является единственным возможным. Кроме того, Барнье выразил опасения относительно возможного выхода Британии из ЕС без сделки, призвав стороны готовится к такому сценарию. Ране сообщалось, что Мэй направит главе Евросовета Дональду Туску официальное письмо с запросом отложить брексит.