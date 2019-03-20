Мэй официально обратилась к ЕС с просьбой об отсрочке брексита
- Reuters
Об этом сообщает Financial Times.
Вместе с этим она исключила возможность продления отсрочки после 30 июня.
Ранее СМИ сообщали, что Мэй намерена попросить о небольшой отсрочке брексита.
19 марта главный переговорщик от ЕС по брекситу Мишель Барнье заявил, что Мэй должна чётко объяснить причины продления срока переговоров по брекситу после 29 марта.
В январе руководитель Центра британских исследований Института Европы РАН Елена Ананьева в беседе с НСН оценила перспективы Мэй остаться у власти.