Мэй официально обратилась к ЕС с просьбой об отсрочке брексита

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй обратилась к председателю Европейского совета Дональду Туску с запросом об отсрочке брексита до 30 июня.

Об этом сообщает Financial Times.

Вместе с этим она исключила возможность продления отсрочки после 30 июня.

Ранее СМИ сообщали, что Мэй намерена попросить о небольшой отсрочке брексита.

19 марта главный переговорщик от ЕС по брекситу Мишель Барнье заявил, что Мэй должна чётко объяснить причины продления срока переговоров по брекситу после 29 марта.

В январе руководитель Центра британских исследований Института Европы РАН Елена Ананьева в беседе с НСН оценила перспективы Мэй остаться у власти.