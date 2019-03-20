СМИ: Мэй намерена попросить о небольшой отсрочке брексита

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй собирается отправить письмо председателю Европейского совета Дональду Туску, в котором попросит ЕС о небольшой отсрочке брексита, вероятно, до 30 июня.

Об этом сообщает Sky News со ссылкой на источник в британском правительстве.

Отмечается, что 30 июня является предполагаемым числом окончания отсрочки, так как это последняя дата, когда страна может покинуть Евросоюз и при этом избежать необходимости участвовать в выборах в Европарламент.

Ранее главный переговорщик от ЕС по брекситу Мишель Барнье заявил, что Мэй должна чётко объяснить причины продления срока переговоров по брекситу после 29 марта.

В январе политолог и публицист Юрий Якорь в беседе с ФАН оценил ситуацию с брекситом.