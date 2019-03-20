«Клубок интересов и проблем»: согласится ли ЕС на отсрочку брексита

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй обратилась с письмом на имя председателя Европейского совета Дональда Туска с просьбой отсрочить начало брексита до 30 июня. В свою очередь, глава Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер подчеркнул, что выход страны из ЕС должен состояться до выборов в Европарламент, которые пройдут 23 мая. Сам Туск не исключил короткую отсрочку брексита в случае положительного голосования в парламенте, которое, по словам Мэй, должно состояться в ближайшее время.

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй обратилась к ЕС с просьбой об отсрочке выхода страны из объединения до 30 июня. Об этом она заявила в письме, направленном председателю Европейского совета Дональду Туску.

Сегодня, 20 марта, Мэй отвечала на вопросы депутатов в парламенте и заявила, что намерена представить сделку по выходу из ЕС на рассмотрение в третий раз. Срок нового рассмотрения соглашения пока не уточняется, но Мэй отмечает, что собирается сделать это «как можно быстрее».

«Если голосование будет успешным, то отсрочка предоставит парламенту время на рассмотрение условий соглашения. Если нет, то парламенту предстоит решить, как действовать дальше. Но я как премьер-министр не готова откладывать старт брексита на дату позднее 30 июня», — сказала премьер.

В ответ глава Евросовета Дональд Туск не исключил перенос даты выхода Великобритании из Евросоюза на небольшой срок.

«Короткая отсрочка брексита будет возможной, но при условии положительного голосования в пользу соглашения в парламенте», — приводит ТАСС слова Туска.

В свою очередь, глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер посоветовал завершить выход Великобритании из ЕС до выборов в Европарламент, которые намечены на 23 мая.

«Президент Юнкер положительно оценивает, что премьер-министр излагает свои мысли лидерам перед саммитом (глав государств ЕС. — RT). Однако президент Юнкер официально предупредил премьер-министра против включения даты продления, которая была бы после выборов в Европарламент», — приводит РИА Новости ответ представителя Еврокомиссии.

В ЕК отметили, что Юнкер повторил свой совет из письма от 11 марта о том, что брексит должен быть завершён до 23 мая.

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«В противном случае мы сталкиваемся с институциональными трудностями и правовой неопределённостью. Выборы в Европарламент должны быть проведены, если дата продления — это после 23 мая», — сказали в ЕК.

Мэй может столкнуться с противостоянием по отсрочке брексита со стороны Франции. Как заявил 20 марта официальный представитель правительства Франции Бенжамен Гриво, Парижу нужны гарантии на этот счёт.

«Нужно, чтобы британский премьер-министр объяснила нам, на какой срок и зачем (откладывать брексит. — RT), и чтобы она дала гарантии», — приводит РИА Новости слова Гриво.

Старший научный сотрудник Центра европейских исследований ИМЭМО РАН Владимир Оленченко в беседе с RT предположил, что Евросоюз обладает пространством для манёвра и сможет прийти к решению.

«Я думаю, что возможность манёвра у Евросоюза большая. Потому что это не ЕС «выталкивает», это Великобритания выходит. Поэтому неизбежно, с оговорками, британское обращение будет принято», — сказал эксперт.

Однако он отметил, что ситуация с выборами в Европарламент действительно остаётся неясной.

«Формально если Великобритания остаётся членом ЕС, то она может участвовать в выборах в Европарламент, а места, которые были за ней, уже распределены», — добавил он.

По мнению Оленченко, Евросоюз всё-таки примет отсрочку, но будет настаивать на «максимально предметном механизме», обеспечивающем выход Великобритании именно 30-го числа.

«Это вопрос о будущем государства»

Предварительный план гласил, что процедура выхода Великобритании из ЕС начнётся 29 марта 2019 года. Однако 15 января парламент отклонил предложенный Мэй проект соглашения выхода из Евросоюза, что открыло возможность для отделения Великобритании от ЕС без сделки, а также для переноса или отмены брексита.

16 января лидер лейбористов в парламенте Джереми Корбин инициировал голосование по вотуму недоверия правительству, но идея не нашла поддержки. Против высказались 325 парламентариев, 306 решение поддержали.

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В конце месяца, 21 января, Мэй представила очередной проект соглашения по выходу из ЕС, однако новая версия документа не решила прежние проблемы, в частности тонкости пограничного режима с Ирландией. К 29 января депутаты одобрили две поправки к соглашению, первая из которых рекомендовала правительству отклонить идею «жёсткого» брексита, а вторая предписывала добиться пересмотра договорённости по ирландской границе.

За три недели до выхода, 12 марта, британский парламент вновь отклонил сделку по брекситу, которую премьер-министр страны Тереза Мэй согласовала с Брюсселем. За документ выступили 242 парламентария, против — 391. На следующий день парламент проголосовал против «жёсткого» выхода из ЕС.

14 марта парламентарии проголосовали за перенос даты выхода Великобритании из Европейского союза на более поздний срок.

Для ЕС очень важно показать на примере Великобритании, насколько сложно выйти из состава ЕС, отметила в беседе с RT доцент Санкт-Петербургского государственного университета, доктор политических наук Наталья Ерёмина.



Reuters

© Dylan Martinez

По её словам, британская публика и Мэй могли не ожидать такой реакции со стороны ЕС, хотя именно к Великобритании у Евросоюза может быть много вопросов, которые неприменимы к другим состоящим в союзе странам.

«Вопрос границы более-менее очевиден для Брюсселя, но неочевиден для британцев. Поскольку этот вопрос не решён, возникает много коллизий внутриполитических в самой Британии и много коллизий в отношении брексита со стороны Брюсселя», — сказала эксперт.

По мнению эксперта, в ЕС понимают, что брексит должен состояться, однако считают, что взаимодействие с Великобританией нужно сохранить.

«Идея о том, что Британия должна выйти, есть, и она становится всё более определяющей для Брюсселя. Тогда как для британской публики эта идея становится всё менее значимой», — отметила Ерёмина.

По её мнению, желаемый для Лондона метод решения проблем практически невозможно реализовать.

«Это вопрос о будущем государства. Это клубок взаимопересекающихся интересов и проблем, который вызывает ситуацию отсутствия контроля».