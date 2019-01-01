Первый соперник доллара: 20 лет назад образовалась еврозона

1 января 1999 года власти ЕС ввели в безналичное обращение единую европейскую валюту. За 20 лет еврозона испытала на себе все торговые профиты открытого движения товаров и услуг. Но в последние несколько лет государства валютного объединения страдают от последствий рецессии 2010 года и часто вынуждены нарушать единые для всех нормы финансового поведения. Об истории валютного союза Европы и стремлении некоторых участников к независимой экономической политике — в материале RT.

1 января 1999 года в безналичное обращение была введена единая европейская валюта. Ровно 20 лет назад Австрия, Бельгия, Германия, Ирландия, Испания, Италия, Люксембург, Нидерланды, Португалия, Финляндия и Франция запустили в оборот евро. В 2001 году в еврозону вошла Греция, позже — Словения, Кипр и Мальта, Словакия, Эстония, Латвия и Литва. При этом в марте 2002 года прежние нацвалюты стран ЕС, перешедших на евро, официально утратили статус платёжного средства.

Примечательно, что по условиям соглашения с ЕС евро в качестве нацвалюты также приняли Андорра, Сан-Марино, Монако и Ватикан. Государствам разрешено чеканить собственные евромонеты в определённом количестве. При этом все четыре страны не входят в еврозону, поскольку не являются членами Евросоюза. Отметим, что среди стран, не входящих в ЕС, неофициально евро также используется в Черногории.

Своим появлением евро заменил валютную единицу экю, которая использовалась в европейской валютной системе в безналичных расчётах с 1979 по 1998 год. Официально евро начал торговаться на бирже 4 января 1999 года и стоил $1,17 (или 25,8 рубля по курсу двадцатилетней давности). После этого американская валюта стала уверенно дорожать по отношению к европейской.

В дальнейшем удешевление евро усиливалось. В числе причин эксперты называют возросшую геополитическую напряжённость на фоне военных действий на территории стран бывшей Югославии в 1999 году, а также снижение темпов экономического роста стран еврозоны в начале нового тысячелетия. В результате в октябре 2000 года евро уже стоил меньше доллара и торговался вблизи $0,8.

Угроза полного обесценивания евро вынудила ведущие мировые центробанки провести интервенцию в поддержку единой европейской валюты. В итоге уже в начале 2003 года евро вновь стал торговаться дороже доллара, а в июле 2008-го курс превышал $1,6.

Позже на курс единой европейской валюты оказали негативное влияние мировой финансовый кризис и долговые проблемы в еврозоне. Так, в 2016 году соответствующее валютное значение опустилось до $1,05. На сегодняшний день курс восстановился до $1,15.

Голландские условия

Для вхождения в еврозону любая страна ЕС должна соответствовать определённым критериям, которые в феврале 1992 года страны Европы утвердили в рамках так называемого Маастрихтского договора — соглашения об образовании Европейского союза.

В частности, уровень дефицита бюджета государства — претендента на вступление в еврозону не должен превышать 3% ВВП. Госдолг необходимо зафиксировать на уровне не более 60% ВВП, а инфляции — не более 1,5 процентных пункта от среднего показателя трёх государств зоны евро с минимальным ростом цен.

На сегодняшний день в зону евро входят 19 из 28 государств Евросоюза.

В беседе с RT профессор Института торговой политики факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ Владимир Зуев вспоминает, что до создания евро колебания курсов валют государств повышали транзакционные издержки и препятствовали развитию свободной торговли.

«Европейские государства отменяли таможенные пошлины и количественные ограничения, а валютные барьеры при этом оставались. Такое препятствие было не менее значимым. Поэтому единство валютного пространства сразу обеспечивало простор движению товаров», — пояснил Зуев.

Экономист также отметил один из важнейших плюсов еврозоны для жителей ЕС. Речь идёт о свободном перемещении из одного государства в другое: если раньше европейцам приходилось постоянно менять валюту сразу после пересечения границы, то теперь внутри еврозоны такая необходимость отпала.

«Помимо этого евро обеспечил и финансовую стабильность в государствах ЕС. Например, если экономика страны с собственной нацвалютой находится в плачевном состоянии, то курс её валюты снижается. Но в рамках союза, даже если экономика одного государства просядет, единая валюта останется стабильной, и это не так серьёзно отразится на гражданах попавшей в рецессию страны», — добавил Зуев.

В разговоре с RT старший научный сотрудник Центра европейских исследований ИМЭМО РАН Владимир Оленченко добавил, что финансовая стабильность и расширение торговли стали стимулом для других государств ЕС по вхождению в еврозону. Впрочем, экономист указывает и на некоторые трудности для участников союза. Так, введение единой валюты сужает возможности «финансового манёвра» для отдельных стран.

Финансовые оковы

Денежно-кредитную политику всей еврозоны определяет Европейский центральный банк (ЕЦБ). Свои решения единый регулятор согласовывает с центробанками стран объединения, но при этом государства ограничены в самостоятельных монетарных действиях.

Как отмечает Владимир Зуев, основная проблема заключается в отсутствии возможности у членов зоны евро независимо оперировать валютным курсом в случае такой необходимости. По словам эксперта, традиционно слабая нацвалюта даёт преимущества экспортёрам государства. Поэтому страны в мире зачастую искусственно понижают курс собственной валюты для стимулирования своих поставок за рубеж. У членов же ЕС такой возможности нет.

«Еврозона не слишком эффективна для малого бизнеса. Раньше необходимость перехода с одной валюты на другую в трансграничных расчётах не играла принципиальной роли для малых предприятий, но с появлением евро торговля начала обходиться дороже. Единая европейская валюта устанавливает среднюю цену на товар во всём союзе, а не индивидуальную для каждой страны. На этом фоне у бизнеса возросли издержки и снизилась конкурентоспособность», — отметил Оленченко.

Против правил

Соблюдение финансовой дисциплины — важное условие для членства в еврозоне. Страны по большей части проводят самостоятельную экономическую политику, но при этом все свои решения должны принимать в соответствии с требованиями Пакта стабильности и роста. Соглашение было подписано ещё в 1997 году, и согласно договору, если дефицит бюджета члена еврозоны оказывается больше 3% ВВП, а уровень госдолга превышает 60% ВВП, то против государства вводятся финансовые или иные санкции.

«Когда страна является членом единого валютного союза, она вынуждена соблюдать бюджетную дисциплину. Это означает, что власти государства не могут привлекать избирателей на свою сторону, пообещав им высокие пенсии, не имея на это бюджетных поступлений, поскольку страна связана обязательствами в союзе», — пояснил Зуев.

Впрочем, в последнее время члены европейского валютного объединения всё чаще пренебрегают критериями Пакта стабильности и роста и предпочитают действовать исключительно в собственных интересах. Например, осенью 2018 года руководство Италии пошло против указаний Еврокомиссии (ЕК) и утвердило повышение дефицита бюджета до 2,4% на 2019 год. Ранее стране было рекомендовано снизить показатель, поскольку увеличение разницы между доходами и расходами итальянской казны способствует накоплению огромного госдолга республики (порядка 131% ВВП) и ставит под сомнение её финансовую стабильность.

Похожая ситуация наблюдалась и в Испании. В октябре 2018 года Мадрид также отказался следовать жёстким требованиям ЕС — вместо сокращения дефицита бюджета и госдолга премьер-министр страны Педро Санчес одобрил рост социальных расходов.

Любопытно, что по пути сопротивления общим правилам собирается пойти и Франция — вторая экономика Европы. В надежде на остановку массовых протестов и народного недовольства реформами Париж намерен повысить зарплаты, ослабить налоговую нагрузку и тем самым увеличить расходы государственной казны почти на €10 млрд. В результате Франция рискует вновь нарастить дефицит бюджета выше 3%-ного лимита и усилить нагрузку на госдолг объёмом почти 100% ВВП.

Эхо кризиса

Стремление государств еврозоны к независимой экономической политике эксперты объясняют последствиями долгового кризиса.

Напомним, первоначально кризис разразился на рынке гособлигаций в Греции осенью 2009 года. При этом уже в 2010-м рецессия распространилась практически на всю зону евро.

По данным Евростата, в 2009 году дефицит бюджета валютного союза резко увеличился — с 2,2% до 6,3% ВВП. В Греции соответствующее значение составило 15,1%, в Испании — 11%, в Италии — 5,2%, в Ирландии — 13,8%, а в Португалии — 11,2%. При этом в 2010-м ситуация в ряде государств начала заметно ухудшаться. Например, отрицательная разница между доходами и расходами ирландской казны выросла до 32,1% ВВП. Об этом свидетельствуют данные национальных статистических ведомств стран зоны евро.

Разгоревшийся кризис привёл к стремительному увеличению долга всего валютного союза — до 91,9% ВВП в 2014 году. На тот момент в Греции соответствующий показатель поднялся до 178,9%, в Испании — до 100,4%, а в Италии — до 131,8%.

В результате рецессии некоторые государства еврозоны не могли самостоятельно рефинансировать свои долги. Для их поддержки уже в 2010 году были созданы Европейский механизм финансовой стабильности и Европейский фонд финансовой стабильности. Позже им на смену пришёл Европейский стабилизационный механизм.

Программа финансовой помощи странам еврозоны завершилась только в 2018 году. Последней страной, вышедшей из кризиса, стала Греция. Между тем, по словам экспертов, последствия рецессии по-прежнему оказывают давление на государства валютного союза. Поэтому страны периодически вынуждены действовать в обход критериев ЭВС и проводить экономическую политику в соответствии с национальными интересами.

«С 2010 года, после кризиса суверенного долга в Греции вся европейская экономика существует в условиях то слабеющих, то усиливающихся кризисных признаков. Система еврозоны изначально не была на это рассчитана, и сейчас Еврокомиссия и ЕЦБ пытаются находить варианты, чтобы смягчить влияние негативных факторов», — отметил Оленченко.

Укрепление союза

В начале декабря 2018 года министры финансов стран еврозоны достигли соглашения по реформированию валютного союза. С соответствующими предложениями ранее активно выступали Германия и Франция. Согласно договорённостям, к 2021 году еврозона сформирует собственный бюджет, отдельный от Европейского союза.

Более того, страны также условились преобразовать Европейский стабилизационный механизм в Европейский валютный фонд, разработать единые банковские правила и учредить пост министра финансов зоны евро. Решения о реформировании еврозоны были одобрены главами государств по итогам саммита ЕС 13—14 декабря.

По словам Владимира Зуева, на фоне выхода Великобритании из ЕС европейские власти хотят сплотить государства валютного союза и путём реформ стремятся проводить ещё более тесную интеграцию.

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Помимо этого, на сегодняшний день руководство региона намерено усилить и роль евро на мировой арене. Соответствующий план действий в начале зимы опубликовала Еврокомиссия. В первую очередь речь идёт об увеличении доли расчётов в единой валюте в энергетическом секторе.

«ЕС является крупнейшим в мире импортёром энергоресурсов и на их покупку в среднем ежегодно тратит €300 млрд при наличии открытого и конкурентного внутреннего рынка. Усиление международной роли евро в инвестициях и торговли в энергосекторе поможет снизить риски перебоев с поставками и обеспечить независимость европейских предприятий», — приводит ЕК слова еврокомиссара по энергетике и климатическим изменениям Мигеля Ариаса Каньете.

Для усиления единой валюты европейские власти также намерены создать собственную систему мгновенных платежей, повысить ликвидность евро, проводить консультации по расширению торговли в нацвалюте, а также расширить перечень финансовых активов в евро.