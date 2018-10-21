Софии не до песен: почему Болгария не может войти в еврозону и отказывается от участия в Евровидении-2019

Вхождение Болгарии в еврозону может быть отсрочено на неопределённый период, считают экономисты. На фоне рекордного ускорения инфляции страна перестала соответствовать необходимым критериям валютного союза. Будучи одной из быстрорастущих экономик ЕС с низким госдолгом и профицитом бюджета, балканская республика оказалась под давлением проблем бедности, коррупции и падения иностранных инвестиций. Более того, для сохранения устойчивой балансировки казны государство вынуждено сокращать дополнительные расходы. Так, в силу высоких затрат София даже отказалась от участия в конкурсе «Евровидение-2019». Какие перспективы ожидают болгарскую экономику — в материале RT.

В сентябре 2018 года инфляция в Болгарии ускорилась до пятилетнего максимума и составила 3,6%. Об этом говорится в новых данных Евростата. Значение стало одним из самых высоких в ЕС, где средний темп роста цен находится на уровне 2,2%. На этом фоне эксперты не исключают возможность отсрочки долгожданного вхождения балканского государства в еврозону.

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«Больше всего озадачивает то, что инфляция начала стабильно ускоряться ещё с 2016 года на фоне ухудшения общей ситуации в экономике, и я боюсь, что замедления роста цен в ближайшее время не произойдёт. В конечном итоге, это приведёт к тому, что Болгария не будет соответствовать критериям для вхождения в еврозону», — рассказал RT генеральный директор аналитического департамента Alpari Research & Analysis в Великобритании Роберто д'Амброзио.

Напомним, для вхождения в еврозону страна должна соответствовать определённым критериям. Речь идёт об уровне дефицита бюджета не выше 3% ВВП, госдолга — не более 60% ВВП и инфляции, не превышающей 1,5 процентных пункта от среднего показателя трёх государств зоны евро с минимальным ростом цен. На сегодняшний день Болгария отвечает в полной мере лишь двум требованиям из трёх.

Так, по данным на август 2018 года, объём госдолга страны составил 22,6% ВВП, а бюджет в 2017 году был исполнен с профицитом в 0,9%. Такие значение приводят Национальный статистический институт и Министерство финансов республики. Вместе с тем, сегодня уровень роста цен в государстве существенно превышает необходимый показатель. В сентябре среднее значение в трёх странах с наиболее низким уровнем инфляции (Греция, Ирландия и Финляндия) составило порядка 1,2%. Таким образом, для вхождения в еврозону Болгарии необходимо снизить темпы роста потребительских цен с 3,6% до 2,7%.

В валютном союзе внимательно следят за развитием ситуации в балканской республике. Как объяснил в беседе с RT ведущий аналитик Amarkets Артём Деев, еврозоне сегодня не нужно дотационное государство, чей европейский уровень жизни необходимо поддерживать за счёт других стран.

«Если Болгария войдёт в валютный союз, то цены на многие группы товаров в стране только начнут расти. Другими словами, инфляция в этом случае может даже ускориться, а вот успеет ли уровень зарплат за этим ростом — большой вопрос. Именно риски, что Болгарию придётся посадить на баланс других государств в силу постоянно растущих цен, не позволяют членам зоны евро принять республику в свои ряды», — подчеркнул Деев.

С другой стороны, как рассказал RT болгарский и российский экономист, аналитик «Альпари» Веселин Петков, балканская республика на данный момент сама откладывает своё вступление в еврозону по внутренним причинам. Первая из которых связана с переходом на европейскую валюту.

По словам Петкова, поскольку нацвалюта страны болгарский лев привязан к евро, его курс является достаточно стабильным, поэтому валютные риски минимальны. В то же время, технический переход на евро создаст дополнительную нагрузку для бюджета, а у государства на сегодняшний день другие приоритеты в расходах.

«Более того, Болгария, не являясь членом еврозоны, имеет некую гибкость по отношению фискальной и бюджетной политике. Аналогичным преимуществом пользуются также Польша и Румыния. При этом, не находясь в еврозоне, у республики есть хотя и маленькая, но финансовая независимость от Европейского центрального банка (ЕЦБ)», — добавил Петков.

Reuters

© Stoyan Nenov

Впрочем, по оценке, большинства опрошенных RT аналитиков, стремительный рост цен в Болгарии будет являться определяющим фактором при решении о принятии страны в валютный союз. Более того, наряду с инфляционными рисками эксперты отмечают и ряд других немаловажных проблем, назревших в экономике государства.

«Цены растут почти по всем категориям — продукты, алкогольные и безалкогольные напитки и другие товары. Такая динамика практически полностью перекрывает снижение цен в секторе недвижимости, а также гостиничной, ресторанной и иных отраслях, которые серьёзно страдают от сильного падения иностранных инвестиций и массовой эмиграции», — пояснил Роберто д'Амброзио.

В поисках заработка

Болгария сегодня входит в число быстрорастущих экономик Европы. По данным Международного валютного фонда (МВФ), в 2017 году ВВП страны вырос на 3,6% и в 2018-м может показать аналогичную динамику. При этом в республике также наблюдается и снижение безработицы. Если ещё по итогам 2017 года соответствующий показатель составил 6,2%, то, согласно прогнозу МВФ, уже к 2019-му он снизится до 5,5%.

Как объяснил Роберто д'Амброзио, предпосылки для роста Болгарии появились ещё в 2007 году после вступления страны в ЕС. Вслед за попаданием в стабильную экономическую среду и вмешательством Европейского фонда регионального развития, Европейского социального фонда и Фонда сплочённости, у восточных государств ЕС возникли все необходимые условия для восходящей динамики.

В то же время, по оценке аналитиков, даже в условиях устойчивого роста ВВП, низкого уровня безработицы и относительно стабильного курса валюты, экономика балканского государства по-прежнему находится под давлением одной из своих главных проблем. Речь идёт о чрезмерно высоком уровне бедности.

«Позитивные макропоказатели необходимо приводить в правильном контексте. Болгария всё ещё занимает последнее место в ЕС как объёму своего ВВП, так и по уровню среднемесячной заработной платы в размере около €550 евро.

Ситуация с бедностью не улучшается, поскольку рост доходов сказывается лишь на небольшой части болгарского населения. На этом фоне неравенство продолжает расти и на долю испытывающих большие экономические трудности приходится порядка 40% граждан», — рассказал Роберто д'Амброзио.

Низкий уровень безработицы эксперты объясняют мощным оттоком населения из страны. Как отмечает Веселин Петков, за последние 15 лет Болгарию покинула значительная часть рабочей силы — преимущественно молодые люди. Проблема возникла именно после присоединения государства к ЕС, когда визы в Европу были отменены. В результате, в республике началась экономическая стагнация, увеличилось соотношение пенсионеров к числу работающих граждан, а отсутствие стабильного роста финансов в виде налоговых поступлений привело к ограничению бюджетных расходов.

Reuters

© Stoyan Nenov

Вместе с тем, как подчёркивает Петков, в последние годы в этом направлении наметились положительные тенденции. Экономическая активность начала восстанавливаться, а национальные компании всё больше экспортируют продукцию на европейский рынок.

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«Также на фоне возобновления экономической активности открываются хотя и маленькие, но новые предприятия и не только в столице — Софии, но и в областных городах, таких как Пловдив, Стара, Загороа, Хасково, Благоевград. Некоторые работодатели в силу нехватки квалифицированной рабочей силы начинают повышать заработные платы, хотя этот процесс находится в самом начале. В связи с этим начинается и возвращение кадров в Болгарию из ЕС», — рассказал Петков.

Впрочем, даже на фоне положительных явлений в экономике высокий уровень бедности и растущие показатели неравенства по-прежнему вызывают серьёзную озабоченность у экспертов.

«В Болгарии всё ещё низкий уровень жизни по многим показателям. Страна живёт в основном за счёт туризма и сферы обслуживания. По-прежнему наблюдается очень сильный отток трудоспособного населения в Европу. Уровень безработицы не такой высокий именно потому, что огромное количество граждан трудятся не в стране. К тому же, на балканскую республику оказало сильное влияние введение санкций Евросоюза против России», — резюмировал Деев.

Страх инвестора

К числу тяжёлых вызовов для экономики Болгарии экономисты относят стремительное падение прямых иностранных инвестиций (ПИИ) за последние 10 лет. По данным Всемирного банка, если ещё в 2007 году соответствующий объём зарубежных вложений составлял порядка 31,2% ВВП, то уже в 2017 он сократился до 2,9%.

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«Приток иностранных инвестиций уменьшился в силу того, что они не окупаются. В стране нет сильных производств и предприятий. Само же население не имеет достаточного желания трудиться на благо развития страны, так как продолжавшийся затяжной кризис стал не вызовом для преодоления, а средой обитания, к которой граждане уже привыкли», — подчёркивает Деев.

Веселин Петков также отмечает, что инвестиционный пик был достигнут именно в момент присоединения Болгарии к ЕС. Ещё в период с 2002 по 2007 годы многие европейские компании активно вкладывались в экономику балканской страны и стремительно «захватывали» перспективные индустрии. После этого возможности для нового вложения денег стали уменьшаться, а с началом мирового кризиса 2008 года приток средств иссяк.

«ЕС начал испытывать значительные экономические сложности, что привело к ограничению движения финансовых потоков внутри союза. Это, в свою очередь, затронуло многие европейские государства, в том числе Болгарию. Страны испытывали нехватку капитала», — вспоминает Петков.

При этом фундаментальной причиной уверенного падения ПИИ эксперты склонны считать высокий уровень коррупции Болгарии. В 2016 году её объёмы составляли почти 15% ВВП. Об этом говорится в исследовании Европарламента.

«Дело в том, что в стране нарушена прозрачность и лёгкость инвестиционного процесса. Это стало отражением сильной коррумпированности государства. Республика привыкла к огромным взяткам, требуемым на местном уровне. Такая ситуация вместе с сильной бюрократизацией пугает иностранных инвесторов», — объяснил Роберто д'Амброзио.

Без лишних трат

Одним из главных экономических достижений Болгарии за последние несколько лет стала успешная балансировка своего государственного бюджета. В период с 2009 по 2015 годы разница между доходами и расходами казны была отрицательной. Наихудший показатель был достигнут в 2014 году, когда дефицит составил 5,5% ВВП. Впрочем, уже в 2016 году страна впервые за восемь лет добилась бюджетного профицита в 0,2% ВВП, а в 2017-м значение выросло до 0,9%. Такие данные приводит Национальный статистический институт Болгарии.

Вместе с тем, по оценке экспертов, текущее состояние бюджета всё ещё подвержено рискам. Поэтому с целью достижения устойчивой балансировки казны балканской республике на данный момент пока следует воздержаться от наращивания дополнительных расходов, считает Роберто д'Амброзио.

Любопытно, что одновременно с возникшими бюджетными рисками страна отказалась от участия в музыкальном конкурсе «Евровидение—2019». Соответствующее решение 15 октября принял совет директоров Болгарского национального телевидения (БНТ). Как следует из текста заявления компании, такая мера была принята именно в рамках сокращения бюджетных расходов. При этом в БНТ уточнили, что необходимая для участия сумма «превышает разумные» показатели и составляет более €5,3 млн.

Участник «Евровидения-2018» болгарская группа Equinox

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«Хотя на сегодняшний день мы по-прежнему можем наблюдать бюджетный профицит, экономические дисбалансы в Болгарии таковы, что дополнительное наращивание расходов нежелательно. Упомянутая массовая эмиграция будет оказывать всё большее давление на пенсионную систему страны, которая уже обеспечивает очень низкие средние пенсии. При этом почти полное исчезновение иностранных инвестиций в стране рискует вылиться в новый дефицит бюджета», — объяснил д'Амброзио.

Более того, по словам эксперта, наблюдаемое сегодня в республике ускорение инфляции может потребовать дополнительных действий со стороны государственного центробанка. Это, в свою очередь, негативно отразится на устойчивости долга домохозяйств и кредитовании строительства. В случае такого развития событий профицит бюджета вновь исчезнет, а разница между доходами и расходами казны рискует вновь стать отрицательной уже в первые месяцы 2019 года.

Два пути Болгарии

В отношении дальнейших перспектив болгарской экономики опрошенные RT эксперты разошлись во мнении. Веселин Петков считает, что худшие времена для страны уже позади, и экономическая активность страны начала улучшаться на фоне её интеграции к общему рынку Евросоюза.

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По словам экономиста, положительные явления в конъюнктуре экономики Европы за последние несколько лет позитивно сказались на Болгарии. В первую очередь речь идёт о появлении новых рабочих мест и постепенном возвращении многих специалистов республики обратно на родину.

Более того, монетарная политика ЕЦБ привела к размораживанию финансовых потоков внутри ЕС. Такая ситуация может привести к наращиванию ПИИ в Болгарию, уверен Петков.

Вместе с тем, согласно оценке Роберто д'Амброзио, будущее Болгарии может оказаться куда менее оптимистичным, если правительство страны не предпримет решительные меры для борьбы с ключевыми проблемами экономики. Основными угрозами эксперт называет чрезмерную коррумпированность государства и растущий уровень неравенства.

«В качестве примера, Болгарии стоило бы пойти по пути Румынии и возыметь мужество для борьбы с высоким уровнем коррупции. Данная проблема не только влияет на падение прямых иностранных инвестиций, ключевой драйвер роста экономики, но и буквально душит устойчивый рост страны и приводит её население к показателям неравенства, которые со временем будут только расти», — заключил д'Амброзио.