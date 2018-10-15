«По стопам Италии»: почему экономическая политика Испании беспокоит европейские власти

Фондовый рынок Испании 15 октября продемонстрировал рекордное снижение за последние два года. Инвесторов беспокоит макроэкономическая политика страны — утверждённый премьер-министром проект госбюджета могут раскритиковать европейские власти. Вместо сокращения дефицита бюджета и госдолга документ предусматривает рост социальных расходов и усиление налоговой нагрузки на компании. По мнению экспертов, такая стратегия не способна оказать существенного эффекта на рост ВВП и больше нацелена на укрепление политических позиций нынешнего правительства. Ранее Италия также отказалась следовать жёстким требованиям ЕС. О перспективах экономики Испании и всей еврозоны — в материале RT.

Начало рабочей недели сопровождается новой волной волатильности на мировом фондовом рынке. Вслед за небольшим восстановлением в пятницу уже в понедельник, 15 октября, азиатские биржевые котировки вновь перешли к снижению и потянули за собой европейские показатели.

Наиболее негативную динамику демонстрируют акции компаний Испании. Ключевой фондовый индекс страны IBEX 35 в начале торгов опускался почти на 0,6% и впервые с ноября 2016 года достигал отметки 8850 пунктов. По словам опрошенных RT экспертов, такая негативная динамика вызвана не только нестабильностью глобального фондового рынка, но и рядом внутренних факторов.

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Согласно последнему отчёту издания El Confidencial, заметным ударом для компаний Испании может стать появление новостей о резком росте потребительских цен в Аргентине. По прогнозу Международного валютного фонда (МВФ), в 2018 году инфляция в латиноамериканской стране превысит 40%. На этом фоне испанская телекоммуникационная компания Telefonica уже заявила о падении выручки на €625 млн. Как объяснил в беседе с RT старший аналитик ИК «Фридом Финанс» Вадим Меркулов, именно появление подобных новостей за последнее время отрицательно сказалось на фондовых котировках королевства. При этом, по словам эксперта, сам негативный тренд стартовал ещё в 2017 году по политическим причинам.

«Серьёзный нисходящий тренд наметился в прошлом году, когда начались проблемы в Каталонии. Безусловно, большая часть риска на сегодняшний день отпала, но до сих пор среди жителей региона есть революционные настроения, что оказывает негативное влияние на рынок. Эти риски в основном поддерживаются ростом популистских настроений в Южной Европе, например в Италии», — добавил Меркулов.

Более того, у инвесторов сегодня появляется всё больше вопросов и в отношении макроэкономической политики Испании. Опасения связаны с возможным разрастанием бюджетного дефицита и госдолга государства. 15 октября правительство страны должно предоставить Еврокомиссии (ЕК) проект бюджета на 2019 год. Соответствующий документ на прошлой неделе утвердили премьер-министр страны Педро Санчес и глава левой партии Podemos Пабло Иглесиас. По словам ведущего аналитика Amarkets Артёма Деева, любые несоответствия законопроекта жёстким требованиям ЕС могут вызвать большой политический резонанс. Примечательно, что аналогичное развитие событий недавно наблюдалось в Италии.

«Есть опасения, что правительство Испании пойдёт по стопам Италии и также бросит вызов всему ЕС. Если и в их случае проект дефицита бюджета превысит 2% ВВП, станет ясно, что ключевые европейский страны более не хотят считаться с централизованной политикой Евросоюза. В конечном счёте, это может привести к очередному референдуму о выходе из состава ЕС. Разумеется, перспектива подобного рода не может быть причиной хорошего настроения среди инвесторов», — пояснил эксперт.

Как следует из данных Банка Испании, в последние годы дефицит бюджета страны уверенно снижался — с 10,5% ВВП в 2012 году до 3,1% в 2017-м. Целевыми ориентирами властей на 2018 и 2019 годы ранее были уровни 2,2% и 1,3% соответственно. Между тем, после смены правительства летом 2018 года, новое руководство государства приняло решение повысить таргеты до 2,7% и 1,8%. Об этом ранее заявляла министр экономики страны Надия Кальвиньо.

«Ошибочным путём»

На сегодняшний день Испания занимает 12 строчку среди крупнейших экономик мира, а в числе развитых стран имеет один из самых высоких показателей роста ВВП. Между тем, как отмечают в МВФ, экономика государства уже прошла свой циклический пик и в ближайшие годы вновь начнёт замедляться. Так, если в 2017 году испанский валовый внутренний продукт вырос на 3%, то в 2018-м значение снизится до 2,7%, а в 2019-м — до 2,2%. Об этом говорится в октябрьском отчёте фонда World Economic Outlook.

По оценке экспертов МВФ, чтобы избежать наметившихся рисков, Испании сегодня необходим «новый импульс» при проведении реформ на рынке труда для сокращения безработицы, а также принятие мер по консолидации бюджета. В то же время, как отмечают опрошенные RT аналитики, утверждённые в проекте казны решения являются малоэффективными с точки зрения экономического стимулирования.

Одобренный Санчесом и Иглесиасом документ предусматривает усиление налоговой нагрузки для компаний и увеличение социальных расходов. Так, предлагается повысить в 2019 году минимальную заработную плату на 22,3% (с €736 до €900 в месяц) — это самое большое увеличение за последние 40 лет. При этом, как сообщает издание El Pais, такое решение уже вызвало озабоченность со стороны ЕС.

«Ответственное правительство, которое желает оставаться у власти, не может пойти на повышение минимальной заработной платы более чем на 20% при наличии 15%-го уровня безработицы и в целом низкоквалифицированной рабочей силы. Меры, направленные на бизнес, похоже, движутся не в том направлении», — приводит El Pais высказывание высокопоставленного европейского чиновника.

Аналогичную точку зрения высказал и глава Испанской конфедерации предпринимательских организаций (CEOE) Хуан Россель. Согласно его заявлению в интервью газете ABC, решение правительства в отношении бюджета является ошибочным.

«Этот не тот бюджет, который нужен экономике. Предлагается увеличить расходы, а не инвестиции, и нарастить финансирование бюджета за счёт роста налогов, особенно для компаний. В условиях явного замедления экономики нам нужен сбалансированный бюджет для сокращения дефицита и госдолга. Мы идём ошибочным путём», — отметил Россель.

Как пояснил Вадим Меркулов, предложенный проект бюджета приведёт лишь к дополнительному разрастанию дефицита. По словам эксперта, только за счёт наращивания минимальной зарплаты на 22,3% разница между расходами и доходами испанской казны может вырасти на €1,4 млрд. При этом возникает и риск очередного увеличения числа безработных.

«Рост минимальной заработной платы часто лишает предприятия стимула нанимать новых работников, так как это увеличивает издержки компаний. Такая популистская мера может привести к замедлению снижения безработицы, а в худшем варианте — даже к её росту. Кроме того, решение может стимулировать и выплаты неквалифицированным работникам «в чёрную», без уплаты соответствующих налогов», — добавил в разговоре с RT старший аналитик «Альпари» Вадим Иосуб.

В среднем по Испании уровень безработицы составляет порядка 17%, а в некоторых регионах достигает 35%. Об этом в интервью RT рассказал немецкий эксперт по политическим и экономическим вопросам Андреас Маурер. По его словам, наиболее негативным фактором для экономики страны является рост числа безработных среди молодых людей. На данный момент это значение составляет около 33%. Как отмечает Маурер, за последние 10 лет более 800 тыс. специалистов из числа молодёжи покинули королевство в поисках новых возможностей преимущественно в Германии и Франции.

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«С учётом того, что экономический цикл заканчивается, безработица по-прежнему высокая, а правительство увеличивает бюджет мерами, которые неэффективно влияют на реальный рост ВВП, то представители Европейского союза правы в критике решений испанских властей. Считаю, что если руководство страны решится на реализацию подобного проекта бюджета, то в течение трёх—четырёх лет ситуация в экономике королевства значительно ухудшится», — добавил Меркулов.

По словам эксперта, испанское правительство сегодня оказалось перед выбором. С одной стороны, властям необходимо сокращать госдолг и сбалансировать бюджет, а с другой — поддерживать реальный рост ВВП, в том числе за счёт повышения налогов и увеличения госрасходов. Тем не менее, как отмечает Меркулов, испанские власти больше отдают предпочтение именно второму варианту действий. В первую очередь, такая политика может быть направлена на усиление своего политического влияния.

«Вторая стратегия не настолько эффективна, поскольку она косвенно перекладывает госдолг Испании на бизнес через повышение налоговой ставки. Даже стимулирование экономики через госрасходы не уравновесит эти действия, потому что траты в большинстве своём будут направлены на социальные программы. Полагаю, что Испания всё равно будет придерживаться данной тактики, потому что это путь наименьшего сопротивления и для политической элиты Испании он является отличным методом для получения политических баллов», — заключил Вадим Меркулов.