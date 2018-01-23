Нетрудовые будни: почему число безработных в мире выросло до рекордного уровня

В 2017 году число безработных в мире увеличилось на 2,6 млн человек и достигло рекордной отметки 192,7 млн. Такие данные приводятся в докладе Международной организации труда (МОТ). По мнению аналитиков, рост этого показателя вызван двумя экономическими процессами. В развитых странах новые технологии начали вытеснять человеческие ресурсы. В то же время в Африке и Южной Азии стремительно увеличивается объём рабочей силы. О ситуации с безработицей в мире — в материале RT.

Число безработных в мире достигло по итогам 2017 года рекордного уровня — 192,7 млн человек. Об этом говорится в новом докладе Международной организации труда (МОТ). Несмотря на повышение темпов роста глобальной экономики в 2017 году, уровень безработицы в мире увеличился на 0,1% по сравнению с предыдущим годом. За последние три года в мире прибавилось 10 млн безработных.

Рекордный рост безработицы аналитики МОТ объясняют резким увеличением трудовых ресурсов в странах Африки и Южной Азии. В 1990 году в этих регионах проживало 26% мировой рабочей силы, тогда как к 2030 году этот показатель прогнозируется на уровне 38%. В следующие 13 лет аналитики ожидают прирост предложения на рынке труда на уровне 198 млн человек в Африке и 166 млн человек в Южной Азии.

«Несмотря на то, что глобальная безработица стабилизировалась, дефицит достойного труда остаётся широко распространённым — мировая экономика всё ещё не создаёт достаточное количество рабочих мест», — отметил генеральный директор МОТ Гай Райдер.

С безработицей сталкиваются в основном молодые люди. Так, доля безработных в мире в возрасте от 15 до 24 лет в 2017 году составила 13%, тогда как среди людей старше 25 лет лишь 4,3% не могут найти работу.

Как рассказал RT первый вице-президент общественной организации малого и среднего бизнеса «Опора России» Павел Сигал, постепенно растущий уровень безработицы связан с переходом к новым технологиям в различных сферах.

«Сейчас идёт ставка на различные технологии, требующие как можно меньше человеческого вмешательства. Самый свежий пример — это открывшийся супермаркет компании Amazon, в котором нет кассиров, а оплата покупок проходит через специальные терминалы», — пояснил RT Павел Сигал.

Хуже всего ситуация на рынке труда в Северной Африке, где общий уровень безработицы в 2017 году составил 11,7%. С наибольшими проблемами при трудоустройстве сталкивается молодёжь и женщины. Так, в Египте уровень безработицы среди женщин в возрасте от 15 до 24 лет достигает 45%, а в Алжире — 39,1%.

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Главной проблемой рынка труда в странах Латинской Америки эксперты МОТ считают распространённость неформальной занятости. В среднем по региону около 58% жителей работают неофициально. В Боливии этот показатель составляет 83%.

Держаться за место

Один из наиболее низких уровней безработицы в мире отмечен в Северной Америке. Пиковое значение этого показателя было зафиксировано в 2010 году. За последние семь лет уровень безработицы постепенно снизился. В США в 2017 году он составил 4,4%, в Канаде — 6,4%.

В Европе неожиданно для экспертов и наблюдателей самое заметное улучшение ситуации на рынке труда произошло в Греции и Испании, где уровень безработицы снизился на 2%. Тем не менее эти страны всё ещё остаются лидерами региона по части нетрудоустроенных. В Греции уровень безработицы в 2017 году составил 21,4%, а в Испании — 17,4%. Наиболее низкий показатель в ЕС в 2017 году наблюдался в Исландии (2,9%) и Чехии (3,1%).

В России за 2017 год число безработных сократилось на 300 тыс. человек, до 5%. В 2019 году аналитики МОТ прогнозируют уровень 4,9%.

«Одной из причин снижения уровня безработицы является общая демографическая ситуация. Численность населения России пошла на спад из-за неурядиц девяностых годов. Соответственно, конкуренция за рабочие места будет ниже», — рассказал RT директор центра конъюнктурных исследований Института статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ Георгий Остапкович.

Эксперт также подчёркивает, что низкий уровень безработицы в России связан с невысокими размерами выплачиваемых пособий. «В России величина пособия по безработице варьируется от 850 до 4900 рублей, что значительно ниже прожиточного минимума. Низкие выплаты стимулируют человека как можно быстрее искать новое рабочее место», — заключил Остапкович.

По мнению Павла Сигала, сокращению безработицы в России способствовало и импортозамещение. Рост внутреннего производства стимулирует появление новых предприятий и дополнительный приток рабочей силы.

За последние пять лет уровень безработицы в России не превышал 5,6%. Самый высокий отмечался в 1999 году — тогда показатель составлял 13,5%.

Неженский труд

Аналитики МОТ говорят и о сохранении гендерного неравенства на рынке труда. За последние два года доля безработных женщин в мире увеличилась на 0,2% до 6,1%, тогда как доля безработных мужчин остаётся на уровне 5,2%.

Особенно остро эта проблема проявляется в странах Ближнего Востока, Азии и Африки, где гендерный разрыв составляет более 50 процентных пунктов, что примерно в два раза больше общемировых показателей.

В Арабских странах лишь 18,9% женщин трудоспособного возраста составляют рабочую силу, в Северной Африке этот показатель равен 21,9%, а в Южной Азии — 27,6%. Такие данные объясняются различными социально-экономическими и культурными факторами, которые ограничивают участие женщин в трудовом процессе. Кроме того, эксперты напоминают, что в этих регионах работодатели предлагают женщинам в основном только низкоквалифицированную работу с худшими условиями труда, что ведёт к значительному гендерному разрыву в оплате.