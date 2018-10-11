Биржевое отклонение: почему обвалился мировой фондовый рынок

В четверг, 11 октября, мировой фондовый рынок переживает мощную встряску. Российские, азиатские и европейские биржевые индексы снижаются вслед за падением котировок в США. Эксперты говорят об отсутствии причин для такой резкой коррекции, но при этом указывают на ряд долгосрочных фундаментальных негативных факторов. Так, прогноз Международного валютного фонда (МВФ) о замедлении мировой экономики, в том числе и американской, а также жёсткая риторика ФРС спровоцировали панику инвесторов. При этом самое сильное давление испытывает торговая площадка КНР. На фоне угрозы торговых войн китайские фондовые индексы обвалились до минимума за последние четыре года. О том, что может ожидать глобальный рынок акций, — в материале RT.

В четверг, 11 октября, глобальные фондовые рынки обвалились под давлением рекордных распродаж ценных бумаг. Волна паники обрушилась на мировые торговые площадки вслед за падением американских биржевых показателей. Так, накануне промышленный индекс Dow Jones сократился на 832 пункта (3,15%) — до 25 598 пунктов, корпоративный индекс S&P 500 — на 94 пункта (3,29%) — до 2785 пунктов, а высокотехнологичный NASDAQ потерял 4,08% и опустился до 7422 пунктов.

Отметим, что если сокращение Dow Jones и S&P 500 более чем на 3% стало самым высоким с февраля 2018 года, то падение NASDAQ сразу на 4% является худшим однодневным спадом с июня 2016 года.

Панические настроения инвесторов на американском рынке вызвали цепную реакцию и спровоцировали мощный спад на азиатских площадках, особенно в Китае. В ходе торговой сессии четверга японский индекс Nikkei потерял 3,9% и достиг минимального значения за последний месяц — 22 590 пунктов. Одновременно гонконгский индекс Hang Seng просел на 3,17% и опустился до минимума с июля 2017 года — 25 356 пунктов, а индикатор Шанхайской фондовой биржи SSE Composite установил рекорд последних четырёх лет. Показатель рухнул на 5,22% и впервые с ноября 2014 года достиг 2583 пунктов.

Европейские площадки, в свою очередь, также последовали общему тренду в ходе торгов 11 октября. В начале дня немецкий индекс DAX падал на 1,28% — до 11 560 пунктов, французский CAC 40 снижался на 1,47% — до 5131 пункта, английский FTSE 100 — на 1,3%, до 7 051 пункта.

Как рассказал в беседе с RT директор аналитического департамента «ЛОКО-Инвест» Кирилл Тремасов, наблюдаемое резкое снижение рынков произошло без каких-либо видимых причин. Так, непосредственно накануне обвала в США не появлялись негативные новости, заявления или статистика. По словам эксперта, такую ситуацию можно периодически наблюдать на глобальных рынках. Во многом панические настроения инвесторов и, как результат, падение индексов объясняются долгосрочными фундаментальными факторами.

В первую очередь, речь идёт о сигналах замедления мировой экономики. В начале недели об этом предупреждал Международный валютный фонд в отчёте World Economic Outlook. В своём исследовании организация понизила прогноз по темпам роста глобального ВВП с 3,9% до 3,7% на 2018 и 2019 годы. Примечательно, что ожидания по увеличению валового внутреннего продукта в 2019 году были ухудшены как для развивающихся стран (с 5,1% до 4,7%), так и для Соединённых Штатов (с 2,7% до 2,5%).

Вторым важным фактором для инвесторов эксперты называют недавнее ужесточение риторики ФРС. В начале октября глава американского центробанка Джером Пауэлл заявил, что процентные ставки Федрезерва ещё далеки от нейтрального уровня. Таким образом, инвесторы стали ожидать ужесточения монетарной политики регулятора США в 2019 году.

Другими словами, игрокам рынка потребовалось несколько дней для осознания данных сигналов, и в результате негативный прогноз МВФ и возможность стремительного повышения ставки ФРС спровоцировали обвал индексов.

«Понятно, что если экономика замедляется, то корпоративные прибыли могут начать снижаться, а ФРС ещё и даёт сигнал к ужесточению монетарной политики. Это самая неблагоприятная ситуация для акций», — пояснил Кирилл Тремасов.

Здание ФРС США

Reuters

© Chris Wattie

Кроме того, как объяснил в интервью RT старший аналитик ИК «Фридом Финанс» Вадим Меркулов,одной из причин снижения рынков также можно назвать рост доходности двухлетних казначейских облигаций США до 2,9% впервые с лета 2008 года.

«Рост доходности двухлетних казначейских бумаг напрямую влияет на заимствования любого вида, включая «плечо» (соотношение заёмного и собственного капитала) в брокерских компаниях. Соответственно с растущей доходностью стоимость «плеча» увеличивается, поэтому инвесторам приходится переоценивать свои позиции и либо частично, либо полностью их закрывать», — объяснил аналитик.

Причиной роста доходности гособлигаций США является именно сигнал об ускоренном повышении ставки ФРС. При этом, по оценке Меркулова, такое рекордное увеличение показателя может быть связано с продажей казначейских бумаг китайскими инвесторами.

Азиатская встряска

Просадку азиатских бирж, особенно площадки КНР, эксперты в первую очередь объясняют дополнительным негативным влиянием торговых войн. По словам Кирилла Тремасова, индекс Шанхайской фондовой биржи SSE Composite демонстрирует наихудшую динамику в 2018 году. С начала года он просел почти на 23% по причине тарифной конфронтации Пекина и Вашингтона.

Между тем, по словам аналитиков, на фоне глобального снижения фондовых рынков азиатские площадки в наибольшей степени подвержены рискам в силу спекулятивных факторов.

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«Азиатский рынок пострадает первым, поскольку там находятся самые спекулятивные деньги. На этих площадках больше рисков, значит, больше доходности, но в случае коррекции на мировых фондовых биржах развивающиеся рынки потеряют больше по сравнению с США или Европой», — уточнил Меркулов.

Страховка от риска

Одновременно с падением американских, азиатских и европейских акций негативную динамику можно наблюдать и на российском фондовом рынке. В середине торгового дня индексы Мосбиржи и РТС теряли порядка 2% и опускались до 2363 и 1117 пунктов соответственно. По словам Кирилла Тремасова, Россия движется в «русле общих трендов». Впрочем, эксперты по-прежнему оптимистично настроены по отношению к национальным котировкам.

«Мне кажется, что российский рынок акций сейчас не является перегретым. Почти 70% нашего рынка приходится на сырьевой сектор, а он за последние пару лет получил высокий объём сверхприбыли. Поэтому при высоких ценах на сырьё в мире и слабом рубле компании продолжат получать сверхдоходы. Так что в этой ситуации наш рынок застрахован до тех пор, пока нефть держится на высоком уровне», — отметил Тремасов.

В целом, аналитики считают, что нынешняя глобальная коррекция может продолжиться лишь в течение нескольких дней. При этом серьёзным драйвером для роста американских индексов может стать сезон отчётов, который стартует 12 октября.

«Более того, после выборов в США в ноябре снизятся политические риски. Таким образом, мы по-прежнему ожидаем достижение индексом S&P500 отметки в 3000 пунктов», — заключил Меркулов.