Треск доверия: чем вызвано ухудшение потребительских настроений в экономике еврозоны

Италия приняла решение заложить в бюджете на 2019 год дефицит в 2,4%. Такой шаг вызывает недовольство европейских властей. Существенная разница между доходами и расходами итальянской казны способствует разрастанию огромного госдолга страны и ставит под сомнение её финансовую стабильность. Похожее положение дел в ряде других государств еврозоны уже спровоцировало падение потребительского интереса к экономике региона. При этом экспертов всерьёз озадачивают признаки замедления экономического роста Германии.

В пятницу, 28 сентября, фондовые рынки ЕС демонстрировали преимущественно негативную динамику. Так, в середине торгового дня британский индекс FTSE 100 опустился на 0,64% (до 7498 пунктов), немецкий DAX — на 1,4% (до 12 261 пункта), французский CAC 40 — на 0,85% (до 5494 пунктов), сводный показатель крупнейших компаний Европы Stoxx Europe 600 — на 0,85% (до 383 пунктов).

Европейские биржевые индикаторы снижались вслед за падением рынка акций Италии. В ходе торговой сессии итальянский фондовый индекс FTSE MIB снизился на 4% (до 20 626 пунктов) и показал сильнейшее дневное падение с января 2016 года. Причиной наблюдаемой динамики стали итоги прошедшего накануне заседания правительства страны. В рамках встречи власти одобрили проект бюджета на 2019 год с дефицитом в размере 2,4% ВВП. Об этом говорится в совместном заявлении вице-премьеров Маттео Сальвини и Луиджи Ди Майо.

Решение итальянского правительства вызвало недовольство со стороны Евросоюза. Как пишет Bloomberg со ссылкой на источники среди чиновников ЕС, страна нарушила свои обязательства, поскольку ранее её руководство говорило о своём стремлении утвердить бюджетный дефицит в районе отметки 1,9%. Более того, министр экономики Италии Джованни Триа призывал одобрить показатель на уровне 1,6%, сообщает агентство Reuters.

Озабоченность по поводу значительного превышения расходов итальянской казны над доходами в первую очередь связана с угрозой разрастания огромного госдолга страны. По данным официального статоргана Италии (ISTAT), на сегодняшний день объём задолженности третьей по размеру экономики Европы составляет порядка 131% ВВП — крупнейшее значение в регионе после Греции. Как отмечают опрошенные RT эксперты, текущее положение дел наряду с кризисом банковского сектора способно не только спровоцировать дестабилизацию экономики государства, но и негативно отразиться на ЕС в целом.

«На сегодняшний день банки в Италии выживают за счёт поддержки Европейского центробанка. Регулятор постоянно скупает большие государственные долги и уже выкупил обязательств на сумму свыше €1 млрд. Это означает, что без помощи ЕЦБ Италия уже была бы банкротом. Последствия от этого для ЕС были бы настолько жёсткими, что Берлин и Брюссель делают всё возможное, чтобы не допустить дефолта в стране», — отметил в интервью RT немецкий эксперт по политическим и экономическим вопросам Андреас Маурер.

На фоне ухудшения ситуации в финансовом секторе государства международное рейтинговое агентство Fitch в начале сентября пересмотрело свой прогноз в отношении суверенного рейтинга Италии со стабильного до негативного. Более того, одобренный разбалансированный бюджет создаёт ещё и ряд определённых политических рисков для ЕС. Об этом, в частности, рассказал RT ведущий аналитик AMarkets Артём Деев.

«Принятие проекта бюджета с дефицитом, превышающим европейский норматив в 2% ВВП, также является сигналом несогласия с политикой ЕЦБ. В результате мы сможем увидеть прецедент альтернативного пути развития страны без соответствия конкретным европейским требованиям. Другими словами, в конечном итоге государство может повторить сценарий английского брексита», — объяснил аналитик.

Мотор Европы

Сложившаяся ситуация в Италии наряду с брекситом и экономической нестабильностью в Греции и Испании уже начала негативно сказываться на положении Европы, считает старший аналитик ИК «Фридом Финанс» Вадим Меркулов. Так, в сентябре индекс делового и потребительского доверия к экономике еврозоны опустился до минимума с июня 2017 года и составил 110,9 пункта. Соответствующие данные представлены в отчёте Еврокомиссии. Примечательно, что показатель снижается уже девять месяцев подряд — это самый длительный период его падения с 2011 года.

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«Потребительское доверие всегда основывается на состоянии национальной экономической конъюнктуры, влияющей на динамику ВВП. Отличным индикатором этого являются темпы роста заработных плат, которые в рамках еврозоны оставляют желать лучшего. Это подтверждают низкие значения базовой инфляции (без учёта стоимости продовольственных товаров и энергоносителей), которая вдвое отстаёт от целевого уровня 2%. В свою очередь низкая инфляция тормозит потребительскую активность, что и приводит к более скромному росту ВВП», — объяснил Деев.

Согласно оценке Меркулова, негативное влияние на Европу оказывает и рост протекционистских настроений в мире. На фоне разрастающихся тарифных противоречий Всемирная торговая организация уже сообщила о замедлении темпов роста глобального товарооборота — с 4,7% в 2017 году до 3,9% в 2018-м и 3,7% в 2019-м. Примечательно, что ранее ВТО оценивала данные показатели в текущем и следующем годах на уровне 4,4% и 4% соответственно.

«Рост протекционистских убеждений по всему миру не добавляет стабильности ситуации в Европе. Великобритания и Франция вслед за США начинают рассматривать протекционистскую политику в качестве решения своих экономических проблем. По крайне мере это видно по настроению избирателей европейских стран. Данные проблемы вылезают наружу и нарушают экономические процессы, выстроенные десятилетиями. Поэтому падение индекса доверия продолжается больше девяти месяцев», — уточнил Меркулов.

По словам Маурера, выводы Еврокомиссии также могут быть связаны и с торможением экономической активности Германии. Как отмечает эксперт, страна является двигателем Европы, и любые признаки её замедления могут спровоцировать аналогичную негативную волну по всему региону. В четверг, 27 сентября, группа из пяти ведущих немецких институтов ухудшила прогноз по росту ВВП ФРГ с 2,2% до 1,7% в 2018 году, и с 2% до 1,9% в 2019-м. Соответствующие цифры учреждения представили в своём совместном сентябрьском докладе.

«Экономический рост Германии теряет свой импульс. Внешний спрос ослаб, а компании, вероятно, страдают от нехватки рабочей силы в производстве», — отметил координатор доклада и глава департамента экономического прогнозирования Рейнско-Вестфальского института экономических исследований (RWI) Роналд Дерн.

Маурер подчёркивает, что крупные немецкие компании и металлургические комбинаты также испытывают целый ряд трудностей ввиду действующих антироссийских санкций ЕС, торговой войны США и Китая, а также разногласий Вашингтона и европейских властей.

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«Пересмотр прогноза роста экономики Германии прежде всего связан с ростом напряжённости на геополитической арене в сфере международной торговли. Есть опасения, что после Китая США могут переключиться на Германию, установив более высокие тарифы на автомобильный экспорт», — добавил Деев.

Вместе с тем, как отмечают аналитики, на сегодняшний день общая напряжённость в Европе пока ещё не дошла до своей точки. Так, по словам Меркулова, падение потребительской уверенности в экономике еврозоны может продолжиться в течение определённого времени, но при этом инвесторы по-прежнему положительно оценивают перспективы региона и его валюты.

Более того, у европейских властей хватит удержать экономику Италии от рецессии до тех пор, пока объём госдолга страны не достигнет критической отметки 170% ВВП, заключил эксперт.