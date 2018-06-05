Системный сбой: как рекордное замедление деловой активности в еврозоне может отразиться на экономике региона

Впервые за полтора года в еврозоне зафиксировано рекордное замедление деловой активности. Так, промышленный индекс PMI в странах обращения евро достиг минимального значения с ноября 2016 года. Аналитики связывают такую ситуацию с общим трендом на постепенное торможение экономик Европейского валютного союза. При этом не последнюю роль в снижении темпов роста промышленного производства играет и политическая неопределённость в некоторых государствах ЕС. О том, какие изменения могут произойти в зоне евро, — в материале RT.

Рост деловой активности в еврозоне замедлился до минимума за последние полтора года — в мае промышленный индекс PMI 19 европейских стран достиг отметки в 54,1 пункта, против 55,1 пунктов в апреле.

Кроме того, индикатор PMI сферы услуг сократился до 53,8 пункта — это самый низкий показатель с начала 2017 года. Такие данные приводит аналитическая компания IHS Markit.

Индекс деловой активности PMI служит для отражения реального состояния конкретной отрасли. Значение выше 50 пунктов говорит о росте определённого сектора, ниже 50 — об ухудшении экономической ситуации.

По словам главного экономиста IHS Markit Криса Уильямсона, во многом ослабление деловой активности в регионе связано с низким спросом на продукцию европейских компаний.

«По нашей оценке, и в производстве, и в сфере услуг приток новых заказов, а также ожидания относительно будущей деловой активности снизились до 18-месячных минимумов», — говорится в исследовании IHS Markit.

«Снижение деловой активности наблюдается в еврозоне с февраля 2018. Такая тенденция может сохраниться до конца года, что негативно повлияет на европейский фондовый рынок. Индекс Euro Stoxx 600, который отслеживает движение европейских акций, может потерять ещё порядка 7% в течение года на фоне слабых макроэкономических показателей», — пояснил RT аналитик ИК «Фридом Финанс» Ален Сабитов.

Плавное торможение

Эксперт по международным рынкам «БКС Брокер» Оксана Холоденко подчёркивает, что последние показатели индекса PMI лишь подтверждает общий тренд на замедление экономики региона с начала года.

Так, по данным Евростата, в первом квартале 2018 года рост экономики еврозоны составил 0,4%, против 0,7% в четвёртом квартале 2017 года. Как отмечают аналитики Bloomberg, наиболее заметное замедление темпов роста ВВП наблюдалось в Германии, Нидерландах и Португалии.

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Как отметил в разговоре с RT ведущий аналитик Amarkets Артём Деев, проблемы с макроэкономическими показателями еврозоны носят системный характер. По словам эксперта, это связано со снижением профицита торгового баланса и низкой активностью потребителей.

«Высокий курс евро осложняет процесс достижения цели ЕЦБ по инфляции в 2%. Только такой рост индекса потребительских цен обеспечивает развитие промышленности и способствует становлению нормального рынка услуг. Кроме того, низкая инфляция оказывает подавляющее воздействие на потребительскую активность домохозяйств, лишая экономику ключевого драйвера роста», — отметил Деев.

Эксперт напоминает, что в целом удорожание валюты бьёт по конкурентоспособности национальных производителей и негативно сказывается на показателях экспорта.

Крис Уильямсон считает, что снижение экономических индикаторов в регионе также связано с ростом политической неопределённости.

«Участники рынка опасаются, что экономический курс нового правительства Италии будет радикальным образом отличаться от прежнего режима консерваторов, который полностью удовлетворял требованиям тройки международных кредиторов (Еврокомиссии, ЕЦБ и МВФ). Если политика евроскептиков действительно будет направлена на снижение налогов, то конфликта с кредиторами не избежать, что даже может привести к референдуму о выходе Италии из ЕС», — не исключил Артём Деев.

Ален Сабитов добавляет, что популистская риторика властей Италии и Испании может спровоцировать наращивание госрасходов, что приведёт к росту дефицита бюджета и проблемам с выплатой госдолга в этих странах.

В таком случае, прежде всего, пострадают банки, которые имеют в активах большую долю госбумаг. При этом накопившиеся проблемы в этой отрасли могут вызвать снижение кредитной активности и негативно отразиться на темпах роста ВВП.

«Существуют риски начала торговой войны между США и другими странами. Если добавить к этому сворачивание монетарных стимулов от ЕЦБ, то мы имеем неопределённость в плане ведения бизнеса, которая в целом давит на деловую активность в еврозоне», — заключила Оксана Холоденко.

Напомним, что 1 июня Соединённые Штаты ввели импортную 25%-ную пошлину на сталь и 10%-ную — на алюминий из ЕС, Канады и Мексики. Евросоюз незамедлительно отреагировал на решение заокеанских партнёров и заявил об оспаривании в ВТО американских внешнеторговых ограничений. Кроме этого, страны—экспортёры металлов намерены наложить ограничения на ряд товаров из США.