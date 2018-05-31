«США стреляют себе в ногу»: администрация Трампа вводит с 1 июня пошлины на сталь и алюминий из ЕС, Канады и Мексики

Соединённые Штаты с 1 июня вводят экспортную 25%-ную пошлину на сталь и 10%-ную — на алюминий из ЕС, Канады и Мексики. Такое решение американская администрация приняла после двух раундов переговоров с торговыми партнёрами. Реакция Евросоюза последовала незамедлительно — еврокомиссары объявили о намерении оспорить решение США в рамках ВТО. Ситуацию с внешнеторговыми ограничениями прокомментировали и в Минэкономразвития России. Как принималось одно из самых резонансных решений в мировой экономике — в материале RT.

Американская администрация вводит с 1 июня таможенные пошлины на импорт стальной и алюминиевой продукции из Евросоюза, Канады и Мексики. Об этом накануне сообщил министр торговли США Уилбур Росс.

Глава Минторга напомнил, что президент Дональд Трамп 23 марта принял решение о вводе пошлин на импорт стали и алюминия в размере 25 и 10% соответственно. Однако из-под действия тарифных ограничений до 31 мая были выведены Южная Корея, Аргентина, Бразилия, Австралия, Евросоюз и Канада с Мексикой.

«Он (Дональд Трамп. — RT) принял решение в случае с Канадой, Мексикой и Европейским союзом не продлевать действие данных исключений. Следовательно, в отношении них будут действовать пошлины в размере 25% на сталь и 10% на алюминий начиная с сегодняшней полуночи», — цитирует ТАСС Уилбура Росса.

Евросоюз незамедлительно отреагировал на решение заокеанских партнёров. Так, ЕС намерен оспорить введение американских пошлин в рамках ВТО, а также наложить ограничения на ряд товаров из США.

«США не оставляют нам другого выбора, кроме как приступить к урегулированию спора в рамках ВТО и введению дополнительных пошлин на ряд импортных товаров из Штатов», — цитирует ТАСС главу Еврокомиссии Жан-Клода Юнкера.

О пропорциональном ответе США объявила и еврокомиссар по вопросам торговли Сесилия Мальмстрём.

«Мы запустим процедуру урегулирования споров в ВТО, поскольку данные меры очевидно идут вразрез с установленными международными правилами. Мы также примем меры по перебалансировке и предпримем все необходимые шаги, чтобы защитить рынок ЕС от торговой диверсии, вызванной ограничениями со стороны США», — сообщила 31 мая Сесилия Мальмстрём.

На решение официального Вашингтона также ответили и власти Мексики, которые заявили о введении ответных пошлин на ряд товаров из США. Как сообщает «Прайм» со ссылкой на Министерство экономики страны, меры коснутся ввоза плоской стали (горячий и холодный прокат, включая стальной лист и различные трубы), ламп, свиных ног, лопаток и колбасы, сыров, яблок, винограда и черники. Ограничения будут введены до суммы, сопоставимой с уровнем финансовых потерь от импортных пошлин США.

«Мы являемся свидетелями того, как США стреляют себе в ногу, повреждая в то же время целую мировую экономику. История показывает, к сожалению, что все положительные моменты в регулировании международной торговли происходят только после того, как произойдёт что-то действительно плохое с мировой экономикой», — прокомментировал 31 мая введение американских пошлин глава Минэкономразвития России Максим Орешкин.

Как пояснила в беседе с RT старший научный сотрудник Центра европейских исследований ИМЭМО РАН Ольга Трофимова, во Франции и Германии последствия ввода пошлин на металлы со стороны США быстрее всего ощутят металлургическая промышленность и компании, производящие металлоизделия. Также косвенно заградительные барьеры повлияют на машиностроение, самолётостроение и аэрокосмическую отрасль.

«Сейчас европейская экономика проходит процесс цифровой модернизации, становится более инновационной, поэтому потери будут ощутимыми, но не существенными. Ответ США, на мой взгляд, будет достаточно мягким. Показатели торговли России со странами Азии, Африки и Ближнего Востока уже по объёму приблизились к показателям торговли с ЕС. Поэтому вряд ли еврозона пойдёт на жёсткую конфронтацию, так как Вашингтон может воспринять это как разворот в сторону России», — отметила Ольга Трофимова.

Алюминиевые катушки на алюминиевом заводе © Paulo Whitaker

Reuters

Просчитали заранее

Напомним, в рамках переговоров со странами еврозоны США стремились сократить импорт стали на 10% от нынешнего уровня. Однако европейцы отказались пересматривать существующие договорённости. Об этом 29 апреля заявили канцлер ФРГ Ангела Меркель, премьер-министр Великобритании Тереза Мэй и президент Франции Эммануэль Макрон.

Примечательно, что ещё в марте Еврокомиссия опубликовала список товаров, импортируемых из США. В перечень вошли продукты питания (рис, кукуруза, апельсиновый сок), табачная продукция и алкоголь (виски), а также косметика, джинсы, трубная и чугунная продукция, мотоциклы и яхты. Объём товарооборота по перечисленным товарам оценивается в $3,5 млрд.

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Еврокомиссия допускала повышение импортных тарифов по этим товарным позициям до 25% начиная с 20 июня. При этом в организации посчитали, что если так называемый торговый конфликт примет затяжной характер, то допускается второй этап введения контрпошлин. Речь шла о марте 2021 года — в таком случае ЕС мог оставить за собой право вводить пошлины в размере 10, 25, 35 или 50%.

При этом ЕС также ранее не исключал и обращения в суд ВТО. Так, Ангела Меркель, выступая в бундестаге 21 марта, назвала незаконным введение американских пошлин.

Дональд Трамп утверждает, что заградительные пошлины призваны стимулировать развитие американских отраслевых производителей на внутреннем рынке. Администрация президента США ожидает, что металлургические заводы возобновят производство, в результате чего в стране сократится безработица и снизится зависимость США от импорта металлов и металлопродукции.

Отметим, что Китай и Россия как государства — экспортёры стали и алюминия в США изначально не получили преференций (отсрочки от введения пошлин). Оба государства также заявляли о своей готовности отстаивать интересы в арбитраже ВТО.

Сейчас Китай находится в процессе внешнеторговых переговоров с Соединёнными Штатами. Первый раунд обсуждений прошёл в начале мая в Пекине, второй — 17 и 18 мая в Вашингтоне. В результате Дональд Трамп и вице-премьер КНР Лю Хэ приостановили процесс введения пошлин. Кроме того, глава Минфина США Стивен Мнучин отметил значительный прогресс в обсуждении торговой ситуации с Китаем.