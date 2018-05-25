Канада и Мексика обеспокоены возможностью введения США пошлин на импорт автомобилей
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«Стороны обсудили серьёзную обеспокоенность в связи с начавшимся недавно расследованием (Министерства торговли США. — RT) по статье 232 относительно импорта автомобилей в Соединённые Штаты», — цитирует сообщение ТАСС.
Кроме того, политики договорились продолжать работу по перезаключению Соглашения о североамериканской зоне свободной торговли (НАФТА).
Ранее СМИ передавали, что в Соединённых Штатах рассматривается возможность введения пошлин на импорт автомобилей в размере до 25%.
Данные меры могут быть введены «с целью обеспечения национальной безопасности» страны.