Канада и Мексика обеспокоены возможностью введения США пошлин на импорт автомобилей

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Премьер-министр Канады Джастин Трюдо и президент Мексики Энрике Пенья Ньето в ходе телефонного разговора выразили обеспокоенность возможностью введения США пошлин на импорт автомобилей.
Канада и Мексика обеспокоены возможностью введения США пошлин на импорт автомобилей
  • globallookpress.com
  • © David R. Frazier / DanitaDelimon

«Стороны обсудили серьёзную обеспокоенность в связи с начавшимся недавно расследованием (Министерства торговли США. — RT) по статье 232 относительно импорта автомобилей в Соединённые Штаты», — цитирует сообщение ТАСС.

Кроме того, политики договорились продолжать работу по перезаключению Соглашения о североамериканской зоне свободной торговли (НАФТА).

Ранее СМИ передавали, что в Соединённых Штатах рассматривается возможность введения пошлин на импорт автомобилей в размере до 25%.

Данные меры могут быть введены «с целью обеспечения национальной безопасности» страны.

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