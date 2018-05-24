СМИ: США могут ввести пошлины в размере 25% на импорт автомобилей
Отмечается, что данные меры могут быть введены, «исходя из соображений национальной безопасности».
По данным издания, в настоящее время указанная инициатива находится на стадии разработки.
Министерство торговли Соединённых Штатов в ближайшем будущем может сообщить подробности проекта.
Ранее президент США Дональд Трамп сообщил в своем Twitter, что «представителей автомобильной отрасли ожидают важные новости».
8 марта американский лидер официально объявил о введении пошлин в размере 25% на импорт стали и 10% — на импорт алюминия. Позднее он отложил вступление в силу данных мер в отношении стран Европейского союза до 1 июня.
Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что ЕС намерен добиться от США полного отказа от введения в отношении стран объединения таможенных пошлин на металлы.