СМИ: США могут ввести пошлины в размере 25% на импорт автомобилей

В Соединённых Штатах рассматривается возможность введения пошлин на импорт автомобилей в размере до 25%. Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на источники, близкие к ситуации.

Отмечается, что данные меры могут быть введены, «исходя из соображений национальной безопасности».

По данным издания, в настоящее время указанная инициатива находится на стадии разработки.

Министерство торговли Соединённых Штатов в ближайшем будущем может сообщить подробности проекта.

Ранее президент США Дональд Трамп сообщил в своем Twitter, что «представителей автомобильной отрасли ожидают важные новости».

8 марта американский лидер официально объявил о введении пошлин в размере 25% на импорт стали и 10% — на импорт алюминия. Позднее он отложил вступление в силу данных мер в отношении стран Европейского союза до 1 июня.

Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что ЕС намерен добиться от США полного отказа от введения в отношении стран объединения таможенных пошлин на металлы.