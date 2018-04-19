СМИ: ЕС намерен снизить пошлины на автомобили из США

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Евросоюз планирует предложить американскому лидеру Дональду Трампу торговое соглашение о снижении пошлин на автомобили из США, чтобы избежать американских пошлин на сталь и алюминий. Об этом сообщает издание The Wall Street Journal со ссылкой на представителей ЕС.

По данным издания, предлагаемое соглашение удовлетворит основное требование США о снижении пошлин на автомобили, запчасти и промышленное оборудование американского производства при выходе на европейский рынок.

Как отмечается, в обмен ЕС собирается попросить доступа европейских компаний к госзаказам США. При этом, как предполагается, в соглашении будет оговорено, что ЕС поможет США в противодействии Китаю. 

Ранее Дональд Трамп сообщил, что, в случае если власти европейских стран будут продолжать ухудшать условия деятельности американских компаний на рынке Евросоюза, США введут налог на автомобили из Европы.

В марте Трамп заявил, что США вводят пошлины на импорт стали и алюминия в 25% и 10% соответственно.

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