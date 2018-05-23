Источник: США предложили ЕС сократить объёмы экспорта стали и алюминия на 10%

Вашингтон в ходе переговоров по торговым вопросам с Брюсселем предложил ЕС сократить объёмы экспорта стали и алюминия в Соединённые Штаты на 10%. Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на источник, близкий к ситуации.

По данным издания, всего США предложили Европе два варианта урегулирования торгового спора.

Согласно одной из альтернатив, для стран Европейского союза, экспортирующих в США сталь и алюминий, установят квоту, составляющую 90% от их экспорта данной продукции в Соединённые Штаты в 2017 году.

Второй вариант имеет другой механизм введения тарифной квоты, однако, в результате всё равно приведёт к сокращению экспорта металлов из ЕС на 10%.

По словам источника издания, первый возможный вариант рассматривается европейской стороной как «незаконный шаг».

8 марта президент США Дональд Трамп официально объявил о введении пошлин в размере 25% на импорт стали и 10% — на импорт алюминия. Позднее он отложил вступление в силу данных мер в отношении стран Европейского союза до 1 июня.

Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что ЕС намерен добиться от США полного отказа от введения в отношении стран объединения таможенных пошлин на металлы.