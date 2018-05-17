ЕС сообщил ВТО о возможности введения ответных пошлин против США с 20 июня

Европейский союз уведомил Всемирную торговую организацию (ВТО) о том, что с 20 июня объединение может ввести ответные пошлины на продукцию США.

Об этом говорится в постановлении Еврокомиссии, опубликованном в Официальном журнале Евросоюза.

«На первом этапе, с 20 июня 2018 года, на импорт товаров, перечисленных в первом приложении, может быть применена дополнительная пошлина на добавленную стоимость в размере не более 25%», — указывается в документе.

Уточняется, что в рамках второго этапа ЕС может ввести пошлины в размере

10%, 25%, 35% или 50%.

В документе перечислено множество кодовых обозначений различных групп продукции, которые могут подпасть под европейские пошлины.

Ранее председатель Европейского совета Дональд Туск заявил, что Европейской комиссии необходимо предоставить инструменты для защиты бизнеса от возможных действий США в контексте последних событий вокруг иранской сделки и планов Вашингтона ввести пошлины на сталь и алюминий для стран ЕС.