Туск заявил о необходимости обеспечить ЕК инструментами для защиты интересов ЕС

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Председатель Европейского совета Дональд Туск заявил, что Европейской комиссии необходимо предоставить инструменты для защиты европейского бизнеса от возможных действий США в рамках последних событий с иранской сделкой.
Туск заявил о необходимости обеспечить ЕК инструментами для защиты интересов ЕС
  • Reuters

По его словам, соответствующие инструменты могут быть изучены на встрече делегаций стран — членов ЕС в Софии.

«Мы рассмотрим варианты защиты компаний от негативных последствий решения США. Я хочу, чтобы ЕК получила зелёный свет, чтобы она могла действовать, когда затрагиваются европейские интересы», — цитирует его РИА Новости.

Он также отметил, что объединению надо продемонстрировать единство и в переговорах с США по поводу пошлин на сталь и алюминий.

Ранее советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон сказал, что считает возможным введение ограничительных мер в отношении европейских компаний за нарушение режима санкций, вводимых Вашингтоном против Тегерана.

9 мая стало известно, что страны ЕС готовы оспорить в ВТО односторонние санкции США против Ирана, если ограничительные меры затронут интересы европейских компаний.

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