В США не исключили введение санкций против компаний ЕС за сотрудничество с Ираном

Советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон считает возможным введение ограничительных мер в отношении европейских компаний за нарушение режима санкций, вводимых Вашингтоном против Тегерана.

«Возможно, это зависит от поведения других правительств», — заявил Болтон в интервью телеканалу CNN в ответ на вопрос, будут ли введены санкции против европейских компаний, если они будут сотрудничать с Ираном.

Ранее премьер-министр Великобритании Тереза Мэй и президент США Дональд Трамп договорились о переговорах по санкциям против Ирана.

В Минфине США заявили, что для восстановления санкций против Ирана потребуется от 90 до 180 дней.