Мэй и Трамп договорились о переговорах по санкциям против Ирана

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Премьер-министр Британии Тереза Мэй и президент США Дональд Трамп во время телефонного разговора договорились провести британо-американские переговоры относительно санкций, которые могут повлиять на компании, ведущие бизнес в Иране.

«Премьер-министр подняла вопрос о потенциальном влиянии санкций США на те компании, которые в настоящее время ведут бизнес в Иране. Они договорились о проведении переговоров между нашими командами», — говорится в сообщении пресс-службы британского премьера. 

Ранее в Минфине США заявили, что для восстановления санкций против Ирана потребуется от 90 до 180 дней.

9 мая в Белом доме сообщили, что США намерены ввести санкции в отношении Ирана на следующей неделе. 

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