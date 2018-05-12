Мэй и Трамп договорились о переговорах по санкциям против Ирана
«Премьер-министр подняла вопрос о потенциальном влиянии санкций США на те компании, которые в настоящее время ведут бизнес в Иране. Они договорились о проведении переговоров между нашими командами», — говорится в сообщении пресс-службы британского премьера.
Ранее в Минфине США заявили, что для восстановления санкций против Ирана потребуется от 90 до 180 дней.
9 мая в Белом доме сообщили, что США намерены ввести санкции в отношении Ирана на следующей неделе.