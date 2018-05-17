СМИ: В ЕС рассматривают возможность увеличения закупок газа у США в обмен на отмену пошлин

Еврокомиссия изучает вариант увеличения поставок сжиженного газа из США странам — членам ЕС в обмен на отмену пошлин на сталь и алюминий для европейских компаний, которые намерены ввести американские власти.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на дипломатический источник в Брюсселе.

Отмечается, что для поставок газа может быть расширена инфраструктура.

Ранее председатель Европейского совета Дональд Туск заявил, что Европейской комиссии необходимо предоставить инструменты для защиты бизнеса от возможных действий США в контексте последних событий вокруг иранской сделки и планов Вашингтона ввести пошлины на сталь и алюминий для стран ЕС.