Меркель заявила, что ЕС намерен добиваться от США полного отказа от введения пошлин на металлы

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Канцлер Германии Ангела Меркель на пресс-конференции с премьер-министром Словакии Петером Пеллегрини заявила, что Евросоюз намерен добиться от США полного отказа от введения в отношении стран ЕС таможенных пошлин на металлы.
Меркель заявила, что ЕС намерен добиваться от США полного отказа от введения пошлин на металлы
  • Reuters

«Мы подчёркиваем, что считаем неоправданными все эти требования о таможенных пошлинах и что хотим добиться для себя бессрочного исключения», — приводит ТАСС слова Меркель.

Ранее президент США Дональд Трамп принял решение отложить вступление в силу торговых пошлин на импорт стали и алюминия в отношении стран Европейского союза до 1 июня.

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