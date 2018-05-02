Меркель заявила, что ЕС намерен добиваться от США полного отказа от введения пошлин на металлы

Канцлер Германии Ангела Меркель на пресс-конференции с премьер-министром Словакии Петером Пеллегрини заявила, что Евросоюз намерен добиться от США полного отказа от введения в отношении стран ЕС таможенных пошлин на металлы.

«Мы подчёркиваем, что считаем неоправданными все эти требования о таможенных пошлинах и что хотим добиться для себя бессрочного исключения», — приводит ТАСС слова Меркель.

Ранее президент США Дональд Трамп принял решение отложить вступление в силу торговых пошлин на импорт стали и алюминия в отношении стран Европейского союза до 1 июня.