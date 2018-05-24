В Китае прокомментировали возможность введения США пошлин на импорт автомобилей

Официальный представитель Министерства коммерции Китая Гао Фэн заявил, что возможные пошлины США на импорт автомобилей могут нанести серьёзный ущерб системе многосторонней торговли.

«Мы обратили внимание на соответствующие заявления американской стороны и сообщения в СМИ. Китай выступает против злоупотребления Вашингтоном пунктом «в интересах национальной безопасности», это может нанести серьёзный ущерб системе многосторонней торговли, а также привести к нарушению нормального порядка в международной торговле», — цитирует его РИА Новости.

Гао Фэн также подчеркнул, что в Китае намерены следить за развитием ситуации.

Ранее СМИ передавали, что в Соединённых Штатах рассматривается возможность введения пошлин на импорт автомобилей в размере до 25%.

Данные меры могут быть введены «с целью обеспечения национальной безопасности» страны.