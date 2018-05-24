В Китае прокомментировали возможность введения США пошлин на импорт автомобилей

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Официальный представитель Министерства коммерции Китая Гао Фэн заявил, что возможные пошлины США на импорт автомобилей могут нанести серьёзный ущерб системе многосторонней торговли.
В Китае прокомментировали возможность введения США пошлин на импорт автомобилей
  • Reuters

«Мы обратили внимание на соответствующие заявления американской стороны и сообщения в СМИ. Китай выступает против злоупотребления Вашингтоном пунктом «в интересах национальной безопасности», это может нанести серьёзный ущерб системе многосторонней торговли, а также привести к нарушению нормального порядка в международной торговле», — цитирует его РИА Новости.

Гао Фэн также подчеркнул, что в Китае намерены следить за развитием ситуации.

Ранее СМИ передавали, что в Соединённых Штатах рассматривается возможность введения пошлин на импорт автомобилей в размере до 25%.

Данные меры могут быть введены «с целью обеспечения национальной безопасности» страны.

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