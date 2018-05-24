Трамп: США могут начать изучение степени влияния импорта автомобилей на нацбезопасность

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Президент США Дональд Трамп заявил, что Соединённые Штаты могут начать изучение степени влияния импорта автомобилей на национальную безопасность страны. Об этом говорится в заявлении американского лидера.

«Сегодня я встретился с министром торговли Уилбуром Россом... и дал ему поручение рассмотреть возможность расследования того, насколько импорт автомобилей, включая грузовики и запчасти, влияет на национальную безопасность Америки», — говорится в тексте.

По мнению Трампа, автомобильная промышленность является «ключевой» с точки зрения обеспечения национальной безопасности США.

Как уточняет РИА Новости, расследование подобного рода необходимо для принятия решения о введении пошлин на импорт, в данном случае автомобилей, под предлогом защиты интересов страны.

Ранее СМИ передавали, что в Соединённых Штатах рассматривается возможность введения пошлин на импорт автомобилей в размере до 25%.

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