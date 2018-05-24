Трамп: США могут начать изучение степени влияния импорта автомобилей на нацбезопасность

Президент США Дональд Трамп заявил, что Соединённые Штаты могут начать изучение степени влияния импорта автомобилей на национальную безопасность страны. Об этом говорится в заявлении американского лидера.

«Сегодня я встретился с министром торговли Уилбуром Россом... и дал ему поручение рассмотреть возможность расследования того, насколько импорт автомобилей, включая грузовики и запчасти, влияет на национальную безопасность Америки», — говорится в тексте.

По мнению Трампа, автомобильная промышленность является «ключевой» с точки зрения обеспечения национальной безопасности США.

Как уточняет РИА Новости, расследование подобного рода необходимо для принятия решения о введении пошлин на импорт, в данном случае автомобилей, под предлогом защиты интересов страны.

Ранее СМИ передавали, что в Соединённых Штатах рассматривается возможность введения пошлин на импорт автомобилей в размере до 25%.