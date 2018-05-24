В Японии заявили, что возможные пошлины США на импорт автомобилей вызовут смятение на рынке

Короткая ссылка
Министр экономики, торговли и промышленности Японии Хиросигэ Сэко заявил, что возможные пошлины Соединённых Штатов на импорт автомобилей могут вызвать смятение на международном рынке.

«Если пошлины будут введены, это станет сильным ограничительным механизмом и вызовет смятение на международном рынке. Также это может негативно повлиять на уже существующие торговые ограничения, принятые в рамках ВТО, — и это вызывает серьёзное сожаление», — цитирует его ТАСС.

Ранее СМИ передавали, что в Соединённых Штатах рассматривается возможность введения пошлин на импорт автомобилей в размере до 25%.

Данные меры могут быть введены «с целью обеспечения национальной безопасности» страны.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Азия
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Агрегатор новостей 24СМИ
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных