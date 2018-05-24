В Японии заявили, что возможные пошлины США на импорт автомобилей вызовут смятение на рынке
«Если пошлины будут введены, это станет сильным ограничительным механизмом и вызовет смятение на международном рынке. Также это может негативно повлиять на уже существующие торговые ограничения, принятые в рамках ВТО, — и это вызывает серьёзное сожаление», — цитирует его ТАСС.
Ранее СМИ передавали, что в Соединённых Штатах рассматривается возможность введения пошлин на импорт автомобилей в размере до 25%.
Данные меры могут быть введены «с целью обеспечения национальной безопасности» страны.