«Начало серьёзной игры»: США и Китай договорились не допустить торговой войны

Соединённые Штаты и КНР в ходе переговоров в Вашингтоне договорились не допустить начала торговой войны и отказаться от взаимных пошлин. Как сообщили в Белом доме, стороны также условились принять меры по выравниванию торгового баланса. Для этого Пекин увеличит объёмы закупаемых американских товаров и услуг. При этом речь не идёт о сокращении торгового баланса на $200 млрд, как того хотелось бы Штатам. В экспертном сообществе считают, что между государствами сохраняются сильные противоречия и достигнутые соглашения не до конца удовлетворяют обе стороны, поэтому они могут «в любой момент из этих договоров выйти».

США и Китай договорились не допустить торговой войны и прекратить введение взаимных торговых пошлин. Об этом заявил вице-премьер Госсовета КНР Лю Хэ.

«Самым главным итогом состоявшихся торгово-экономических консультаций стало то, что стороны пришли к соглашению не вести торговую войну, а также прекратить введение взаимных пошлин», — цитирует его «Синьхуа»

Лю Хэ назвал консультации США и Китая по вопросам торговли, которые прошли в Вашингтоне 17 и 18 мая, «позитивными, конструктивными и результативными».

По словам китайского вице-премьера, урегулирование давних торгово-экономических споров между Пекином и Вашингтоном может потребовать много времени, при этом «в дальнейшем в процессе развития китайско-американских отношений могут возникнуть новые трудности и новые противоречия».

«Был достигнут консенсус»

Как сообщили в Белом доме, по итогам консультаций США и Китай договорились принять эффективные меры по выравниванию торгового баланса.

«Был достигнут консенсус в принятии эффективных мер по существенному сокращению дефицита торгового баланса Соединённых Штатов в отношении торговли с Китаем. Для удовлетворения растущих потребностей китайского населения в потреблении и учитывая необходимость качественного экономического развития, Китай значительно увеличит закупки товаров и услуг из США», — говорится в заявлении американской администрации.

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Отмечается, что стороны договорились значительно увеличить экспорт сельскохозяйственных товаров и продуктов энергетической отрасли. США отправят свою делегацию в Китай для проработки деталей.

При этом точной информации о сумме, на которую КНР готова увеличить закупки товаров, нет. Ранее власти Китая опровергли появившуюся в СМИ информацию о готовности Пекина сократить дефицит торгового баланса США на $200 млрд. Ранее США призвали КНР сократить американский дефицит в двухсторонней торговле на $200 млрд к концу 2020 года.

Вашингтон и Пекин также обсудили вопросы расширения торговли промышленными товарами и услугами. Они достигли согласия в отношении необходимости создания благоприятных условий для расширения торговли в этих областях.

«Обе стороны придают первостепенное значение защите интеллектуальной собственности и договорились укреплять сотрудничество. Китай будет продвигать соответствующие поправки к своим законам и правилам в этой области, включая патентный закон», — сообщили в Белом доме.

Кроме того, США и Китай согласились поощрять двусторонние инвестиции и стремиться создать «справедливое, равное игровое поле для конкуренции», а также добиваться активного решения своих экономических и торговых проблем.

Президент США Дональд Трамп на встрече с вице-премьером Госсовета КНР Лю Хэ 18 мая выразил надежду на урегулирование взаимных противоречий в торговой сфере.

«Надеюсь, что экономические группы обеих стран приложат совместные усилия для конструктивного урегулирования существующих между США и Китаем проблем в торгово-экономической сфере», — заявил он.

Глава Белого дома считает, что страны должны развивать сотрудничество в энергетической и обрабатывающей промышленности и в сфере прав интеллектуальной собственности, а также наращивать торговлю сельскохозяйственной продукцией.

«Просто политические заявления»

Между США и Китаем сохраняются очень глубокие противоречия и заявления о договорённостях могут носить чисто политический характер, считает директор Института Хо Ши Мина, профессор Санкт-Петербургского государственного университета Владимир Колотов.

«Они сделали эти заявления просто для того, чтобы успокоить общественное мнение. Между ними существуют очень серьёзные противоречия, и не только в торговле. Поэтому это просто политические заявления», — сказал он в беседе с RT.

Экономист предупредил о вероятных периодах обострений в торговых отношениях США и КНР.

«Надо подготовиться к периоду турбулентности, потому что сейчас китайская экономика — самая крупная, если считать по паритету покупательной способности, номинально — американская самая крупная. Американцы предложили выравнивать торговый баланс, а он очень неровный, и это весьма невыгодно Китаю. Поэтому Китай сделал вид, что принял эти условия, чтобы американцы успокоились, но это такое начало большой серьёзной игры, которая сильно повлияет на остальной мир», — полагает Колотов.

Президент Китая Си Цзиньпин и президент США Дональд Трамп во время встречи

globallookpress.com

© Li Xueren/imago stock&people

За это время, по его словам, Пекин попытается просчитать более выгодные для себя шаги, так как сейчас ему не нужны американские санкции.

«США не могут конкурировать экономическими методами»

При этом достижение консенсуса между странами в торговой сфере экономист считает бессмысленным.

«Какие бы договорённости Китай ни заключил с США, какие бы документы с ними ни подписали, американцы в любой момент могут из этих договоров выйти. И ситуация с Ираном это лишний раз подтверждает. Нет никаких правил, международное право не действует. В любой момент они могут сделать что угодно — от введения санкций за отношения с третьими странами вплоть до бомбёжки. Поэтому смысл договариваться исчезает», — отметил он.

Нынешняя торговая война между США и Китаем, по мнению Колотова, возникла из-за неспособности американцев добиться торгового баланса экономическими методами.

«Они не могут конкурировать экономическими методами, как это должно быть в условиях идеальной экономики… Ситуация сейчас, если использовать выражение Ленина, предреволюционная. Чтобы оттянуть активную острую фазу, Китай что-то пообещает, но одновременно начнёт поиск других ходов: новые рынки сбыта, доступ к источникам сырья и так далее», — заключил собеседник.

Ранее президент США Дональд Трамп выражал опасения в успешном исходе переговоров с Пекином. «Будут ли они (переговоры. — RT) успешны? Я сомневаюсь в этом... Причина сомнений в том, что Китай слишком избалован. Европейский союз стал избалованным. Другие страны тоже избалованны, потому что они всегда получали 100% того, что им нужно было от США», — заявил Трамп.

Напомним, что в марте 2018 года президент США Дональд Трамп подписал меморандум о борьбе с «экономической агрессией Китая» и сообщил о введении пошлин на импорт стали и алюминия. В ответ на это Пекин ввёл пошлины в отношении 128 импортируемых из США товаров.

В апреле 2018 года правительство США анонсировало введение заградительных пошлин в размере 25% против 1,3 тыс. наименований товаров из Китая. Ограничения касаются в основном продукции высокотехнологичных производств — машиностроения, информационной и коммуникационной отраслей.

Кроме того, Пентагон решил прекратить продажи китайских смартфонов на территории американских военных баз по всему миру.