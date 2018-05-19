США и Китай договорились принять меры для выравнивания торгового баланса

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Делегации Китая и США в ходе консультаций договорились предпринять меры для выравнивания торгового баланса. Об этом сообщается в заявлении Белого дома.
США и Китай договорились принять меры для выравнивания торгового баланса
  • Reuters

«Для удовлетворения растущего потребительского спроса народа Китая и учитывая необходимость высококачественного экономического развития КНР значительно увеличит закупки товаров и услуг у Соединённых Штатов», — говорится в сообщении.

Как отмечается, обе стороны согласились увеличить экспорт «сельхозпродукции и энергии».

Также США и Китай договорились усилить сотрудничество по защите интеллектуальной собственности.

Консультации между делегациями США и Китая состоялись в Вашингтоне 17—18 мая.

Ранее американский лидер Дональд Трамп заявил, что сомневается в успешности торговых переговоров с Китаем.

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