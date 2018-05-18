Трамп провёл переговоры с вице-премьером КНР

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Американский президент Дональд Трамп обсудил в ходе переговоров с вице-премьером Госсовета Китая Лю Хэ вопросы торгово-экономических отношений между двумя странами.

Как отмечается, фотографию с Лю Хэ Трамп опубликовал в Twitter.

Позднее пресс-служба Белого дома сообщила, что Трамп провёл переговоры с делегацией китайского правительства.

«Сегодня представители администрации начали серию встреч с делегацией правительства Китая в рамках текущих торговых дискуссий. Официальные лица США сообщили о чёткой цели президента в отношении справедливых торговых отношений с Китаем», — говорится в сообщении.

Ранее Трамп заявил, что переговоры с Китаем по вопросам торговли продолжаются.

Эксперт Центра исследования проблем безопасности РАН политолог Константин Блохин в беседе с НСН рассказал о новом торговом противостоянии двух стран.

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