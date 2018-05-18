Трамп провёл переговоры с вице-премьером КНР
Как отмечается, фотографию с Лю Хэ Трамп опубликовал в Twitter.
Talking trade with the Vice Premier of the People’s Republic of China, Liu He. pic.twitter.com/9T7Iq6F3Xe— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 17 мая 2018 г.
Позднее пресс-служба Белого дома сообщила, что Трамп провёл переговоры с делегацией китайского правительства.
«Сегодня представители администрации начали серию встреч с делегацией правительства Китая в рамках текущих торговых дискуссий. Официальные лица США сообщили о чёткой цели президента в отношении справедливых торговых отношений с Китаем», — говорится в сообщении.
Ранее Трамп заявил, что переговоры с Китаем по вопросам торговли продолжаются.
Эксперт Центра исследования проблем безопасности РАН политолог Константин Блохин в беседе с НСН рассказал о новом торговом противостоянии двух стран.