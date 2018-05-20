В Китае заявили о достижении договорённости с США не вступать в состояние торговой войны

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Китайские и американские власти договорились не вступать в состояние торговой войны, сообщает «Синьхуа» со ссылкой на вице-премьера Госсовета КНР Лю Хэ.

По его словам, обе стороны достигли компромисса в торгово-экономических вопросах, а также договорились не начинать торговую войну.

Ранее американский президент Дональд Трамп обсудил в ходе переговоров с Лю Хэ вопросы торгово-экономических отношений между двумя странами.

Эксперт Центра исследования проблем безопасности РАН политолог Константин Блохин в беседе с НСН рассказал о торговом противостоянии двух стран.

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