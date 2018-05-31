США вводят пошлины на алюминий и сталь из Европы и Канады

Соединённые Штаты с 1 июня вводят пошлины на алюминий и сталь из Европы, Канады и Мексики.

Reuters

Об этом сообщает Associated Press. Ранее стало известно, что Канада готовит ряд ответных торговых мер на возможное введение пошлин со стороны США. 8 марта американский лидер Дональд Трамп официально объявил о введении пошлин в размере 25% на импорт стали и 10% — на импорт алюминия.