США вводят пошлины на алюминий и сталь из Европы и Канады

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Соединённые Штаты с 1 июня вводят пошлины на алюминий и сталь из Европы, Канады и Мексики.
США вводят пошлины на алюминий и сталь из Европы и Канады
  • Reuters

Об этом сообщает Associated Press.

Ранее стало известно, что Канада готовит ряд ответных торговых мер на возможное введение пошлин со стороны США.

8 марта американский лидер Дональд Трамп официально объявил о введении пошлин в размере 25% на импорт стали и 10% — на импорт алюминия.

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