СМИ: Канада готовит ряд ответных торговых мер на возможное введение пошлин со стороны США

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Власти Канады готовят ряд ответных мер в отношении Соединённых Штатов в случае введения Вашингтоном пошлин на импорт алюминия и стали, пишет The Star со ссылкой на высокопоставленного чиновника.

Отмечается, что канадские власти готовят «целый набор вариантов», которые могут быть использованы, в том числе и «торговое возмездие», как подчеркнул официальный представитель.

При этом в Оттаве допускают возможность, что Канада может войти в список попавших по пошлины стран точно так же, как она была исключена из него — в последний момент.

Ранее премьер-министр Канады Джастин Трюдо и президент Мексики Энрике Пенья Ньето в ходе телефонного разговора выразили обеспокоенность возможностью введения США пошлин на импорт автомобилей.

СМИ сообщали, что администрация американского президента Дональда Трампа намерена объявить о введении пошлин на импорт стали и алюминия из стран Европейского союза в четверг, 31 мая.

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