Судебное дело: смогут ли ЕС и Канада оспорить в арбитраже ВТО американские пошлины на металлы

Советник Дональда Трампа по экономике Ларри Кудлоу назвал «семейной ссорой» конфронтацию Штатов и Канады по вопросу введения американских импортных пошлин на сталь и алюминий. При этом сами канадские власти не разделяют иронию администрации президента США и оспаривают внешнеторговые ограничения в суде ВТО. Эксперты не исключают победы экспортёров — в 2002 году уже был случай, когда некоторые государства выиграли в арбитраже организации процесс по введению США 30%-ной пошлины на импорт стали. Смогут ли Канада, ЕС и другие страны вновь отстоять свои интересы в ВТО — в материале RT.

Советник Дональда Трампа по экономике Ларри Кудлоу охарактеризовал торговую конфронтацию США с Канадой как «семейную ссору». Речь идёт о намерении канадских властей оспорить внешнеторговые ограничения Штатов в суде ВТО. Ранее администрация президента ввела пошлины на импорт стальной и алюминиевой продукции из ЕС, Канады и Мексики.

Любопытно, что в истории современной мировой торговли уже был случай с обращением в арбитраж ВТО по вопросу американских импортных пошлин на металлы. В марте 2002 года президент США Джордж Буш поднял сборы с 8 до 30% на ввозимую из-за границы сталь отдельных марок и стальные изделия.

Тарифы вводились на три года, чтобы дать местным производителям стали время на адаптацию к ситуации на промышленном рынке. В целом, решение администрации Буша сводилось к намерению поддержать американскую сталелитейную промышленность, которая не выдержала конкуренцию с более дешёвой импортируемой продукцией.

Однако решение Штатов вызвало возмущение крупнейших государств—экспортёров стали. С иском в ВТО обратились Бразилия, Китай, ЕС, Япония, Южная Корея, Новая Зеландия, Норвегия и Швейцария. Страны требовали признать действия официального Вашингтона противоречащими международным правилам.

В результате ВТО постановило, что США действительно не привели должного обоснования для своих действий. Так, в ноябре 2003 года организация удовлетворила иск экспортёров.

Ситуация 2018 года также выходит за рамки торговых споров, считают опрошенные RT аналитики.

Ведущий аналитик ГК ТeleTrade Марк Гойхман напомнил в беседе с RT, что в этот раз формальным основанием для введения пошлин стала юридическая статья XXI GATT (Генерального соглашения по тарифам и торговле). Документ предусматривает возможность односторонних ограничений, если они вызваны угрозой национальной безопасности. Эксперт подчеркнул, что традиционно члены ВТО стремились не задействовать эту статью для получения экономических преференций — она применялась в случае реальных угроз безопасности для той или иной страны.

«Перед истцами стоит сложная задача — доказать ВТО, что речь идёт не о национальной безопасности, а об индивидуальном протекционизме, который нарушает не только юридические нормы ВТО, но и принципы функционирования организации.Поэтому демарш Дональда Трампа может открыть ящик Пандоры с самыми непредсказуемыми последствиями для мировой торговли. Ведь если прецедент будет принят, то страны станут оправдывать другие односторонние действия в нарушение условий ВТО термином «национальная безопасность», поэтому деятельность организации может потерять смысл», — подчеркнул Марк Гойхман

Рассмотрение споров в ВТО — длительный процесс, который может растянуться на месяцы. Поэтому, по оценке старшего аналитика Alpari Романа Ткачука, страны—экспортёры и США вскоре найдут компромисс.

«Европе как можно скорее необходимо решить вопрос с пошлинами, так как США являются важным торговым партнёром. Увеличение пошлин существенно ударит по прибыли европейских металлургических компаний — им комфортнее работать в условиях определённости, а перестраивать торговые цепочки и поиск новых рынков сбыта — это болезненный процесс. Поэтому, вероятно, Европа по примеру Китая, пойдёт на уступки США», — считает Роман Ткачук.

Как уточнил Марк Гойхман, для Германии, поставляющей в Соединённые Штаты около 1 млн тонн стали в год, пошлины могут сократить годовой рост экономики на 0,5%.

Примечательно, что при этом внешнеторговые ограничения могут оказать негативный эффект и на экономику США.

«Американские металлурги приветствуют решение Трампа. Но в США гораздо больше занятость и удельный вес отраслей, потребляющих металлы. Поэтому сейчас в стране набирают обороты протестные высказывания автомобилестроителей, производителей авиационной и другой техники, поскольку значимо повышаются цены на металлы», — отметил Марк Гойхман.

Аналитик ГК «Финам» Алексей Калачёв считает, что бонусы США от ввода пошлин выше рисков по причине хронического дефицита торгового баланса. Промышленность Штатов работает преимущественно для внутреннего рынка, тогда как у Европы и Китая экспорт продукции является одной из базовых составляющих экономики.

«На первый взгляд, больше шансов победить в торговой войне у того, кто её начинает — а именно у США. Однако здесь есть опасная ловушка. Оставшись одни против всех, США не признают решения ВТО (если оно будет в пользу истцов) и откажутся ему подчиняться. А это может превратить ВТО в бесполезную организацию и разрушить выстраиваемую десятилетиями систему мировых торговых отношений. От этого точно никому пользы не будет», — заключил Алексей Калачёв.