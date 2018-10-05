«Ищем пути обхода»: специальный советник премьер-министра Греции Веланис — о санкциях и поставках газа из России

На площадке форума «Российская энергетическая неделя» специальный советник премьер-министра Греции Димитриос Веланис рассказал в эксклюзивном интервью RT о преимуществах поставок российского газа в Европу и противоречивом отношении некоторых государств ЕС к закупкам топлива у Москвы. По его словам, в российско-греческих отношениях наступает новый этап — активного развития совместных проектов. Веланис также указал на целый ряд негативных последствий от санкций Евросоюза против РФ и поделился рецептом, как можно изменить ситуацию к лучшему.

— Господин Веланис, ранее вы заявляли о том, что Греция заинтересована в строительстве газопровода для поставок российского газа. Речь идёт о второй нитке «Турецкого потока». С тех пор ничего не изменилось?

— Заинтересованность объясняется тем, что российский газ рядом, в России. Ведь Греция и Россия — соседние страны, нас объединяет общее море, общий морской поток. Почему бы и не газовый поток? Конечно, Греции это выгодно.

Наша страна давно покупает российский газ. Напомню, раньше это происходило через газопровод «Дружба». Греция была в числе первых стран, получивших российский газ. При этом Россия всегда, даже во время кризиса в нашей стране, с пониманием относилась по вопросам снабжения. Поэтому это чисто вопрос сотрудничества, вопрос выгоды двух стран.

— Тем не менее, учитывая имеющееся у Греции большое число альтернатив российскому сырью, включая проект Южного газового коридора, зачем вам вообще закупать газ у России? Обладает ли топливо из РФ какими-то преимуществами, которые заставляют выбирать именно его?

— Выступая на РЭН, президент России Владимир Путин уже отвечал на аналогичный вопрос. Он говорил о том, что вопрос снабжения — это вопрос не политики, а чистой конкуренции. Российский газ в этом отношении, конечно, имеет большие преимущества перед другими источниками снабжения.

Димитриос Веланис о конкурентоспособности российского газа

Тем не менее мы подчеркиваем, что Греция, как и любая страна, выступает за плюрализм в источниках снабжения. Пускай они конкурируют между собой по ценам, и если чей-то газ окажется дешевле российского, он, конечно, поступит на наш рынок, хочет того политика или нет. Но жизнь указывает на то, что российский газ всегда будет конкурентоспособным.

— Какие гарантии — экономические и политические — готова дать Греция России, что газопровод по её территории всё-таки пройдёт и не повторится история с «Южным потоком», когда от прежних договорённостей европейские партнёры отказались?

— «Южный поток» имел проблемы: разные страны противились его реализации. Но, как вы знаете, некоторые из этих государств позже извинились за то, что помешали прохождению «Южного потока». Сейчас газ поступает. Он пройдёт через Турцию, потом, я думаю, в скором времени — через Грецию, и дальше пойдет по Европе.

Все признают, что это закупка российского газа — это вопрос и общеевропейской политики в целом, и политики в области энергетики Европейского Союза. Но мы видим, что ЕС осознаёт потребность своих стран в российском газе. Явным примером в этом отношении является проект «Северный поток — 2». Как уже неоднократно было заявлено на данном форуме, никто не имеет права помешать строительству этого газпровода, потому что потребление газа в Европейском Союзе в ближайшие 10 лет увеличится ещё на 100 млрд куб. м.

— В отличие от «Северного потока-2», российский газопровод, который может пройти по территории Греции, попадает под действие «Третьего энергопакета» ЕС. У правительства Греции есть стратегия переговоров с Еврокомиссией на случай, если она воспротивится строительству газопровода?



— Греция будет настаивать на прохождении российского газа через свою территорию. Это в её интересах. Я вам напомню, что Греция выступала и за реализацию нефтепровода «Бургас – Александруполис» тоже, но по политическим соображениям его реализация была приостановлена. В то же время мы считаем, что эти проекты имеют право на жизнь и на успех. Мы уверены, что в конечном итоге проекты будут реализованы.

— Но как Греция намерена действовать, если Еврокомиссия выступит категорически против реализации данного проекта? То есть прорабатывается ли какой-то план мер на этот случай?

— На текущий момент есть только бизнес-план, и только доказательства того, что это выгодно для Греции. Я напомню, что несколько лет тому назад, когда у нас был большой экономический кризис в самом разгаре, Россия всегда относилась с пониманием к нашим задержкам по платежам и даже предоставляла определённые скидки. Таким образом, греческая экономика получила большую помощь.

— Тем не менее, ожидаете ли вы сопротивления внутри ЕС планам продления «Турецкого потока» в Европу? Кого из лидеров стран Евросоюза вы бы назвали союзником Греции в этом отношении, а кого — противником?

Димитриос Веланис о противостоянии некоторых государств ЕС покупкам российского газа

— Я вам скажу, что союзниками мы считаем всех в Евросоюзе. Но есть страны, которые настроены очень фанатично против энергетического снабжения из России. Мы знаем, какие это страны. Они предпочитают закупать сжиженный природный газ (СПГ) из других источников, у других государств. Но, как уже отмечалось, сжиженный газ на 30%, как минимум, дороже, чем российский газ. Поэтому тут вопрос рынка. Если страны настолько богаты, пусть покупают СПГ. Мы тоже готовы покупать и сжиженный газ, и топливо из других источников, но только при условии, что это будет выгодно для нашей экономики. Это однозначно. Не должны допускать политику впереди экономики, чтобы политика не занималась протекционизмом в отношении некоторых выгодных проектов.

— Если говорить о влиянии политики, Греция ведь является членом НАТО и союзником США. При этом Штаты воспринимают российские энергопроекты как угрозу безопасности в Европе. Соседней Турции Вашингтон ставит на вид участие в «Турецком потоке». Готовы ли Афины ради расширения сотрудничества с Россией, в том числе и в энергетической отрасли, к охлаждению отношений с Белым домом, хотя бы частично сопоставимому с тем, что наблюдается сейчас между Турцией и США?



— Понимаете, политика есть политика. Страны ориентируются на хорошие отношения со всеми союзниками. Греция, действительно, входит и в НАТО, и в Евросоюз. Она уважает свои обязательства. Но эти обязательства не могут идти против интересов страны. Вот это главный принцип, который должен всегда учитываться в международных отношениях. Мы будем защищать интересы Греции. Особенно сейчас, когда экономический кризис ударил по нашей стране и по нашему народу.

— Какие ещё направления взаимного сотрудничества в области экономики и политики между Россией и Грецией вы считаете наиболее выгодными сегодня? В каких отраслях греки надеются получить российские инвестиции, намерен ли греческий бизнес расширять вложения в Россию?

— Откровенно говоря, это повторял и наш премьер-министр, Греция ожидала большего притока российских инвестиций в свою экономику. Этого не произошло по целому ряду причин. Был период кризиса. Многие компании пугались заходить на наш рынок. Но сейчас ситуация исправляется, и уже можно наблюдать большой интерес российских компаний.

Я могу назвать даже некоторые конкретные примеры. Они, в свою очередь, будут отмечены скоро на межправительственной комиссии России и Греции, которая соберется в Москве в начале декабря. Данные примеры говорят о том, что страны уже поднялись на новый этап своих отношений. Это и сотрудничество в области кораблестроения, ремонта судов на греческих и на российских верфях, кооперация в сфере рыбной отрасли, в области аквакультуры.

Также мы идём по направлению, о котором президент Путин и наш премьер-министр договаривались ещё раньше. Я говорю об импортозамещении в некоторых проектах. То есть, готовятся очень хорошие проекты, в которых будут участвовать российские и греческие компании, в виде совместных предприятий.

Инвестиции ожидаются и в области инфраструктуры Греции, портов, аграрного сектора. Создание совместных предприятий по продвижению на греческий и на европейский рынок разной продукции, в том числе удобрений, современных технологий, которые производятся в России. Вот это всё обрабатывается, и скоро мы будем иметь уже конкретные проекты.

— В данном контексте нельзя не упомянуть вопрос влияния антироссийских санкций ЕС. Насколько серьёзно санкционный режим сказывается на экономике Греции и российско-греческих отношениях? Готово ли греческое руководство в ЕС понять вопрос об отмене или смягчении санкций?

— Да. Это традиционный вопрос по ситуации, которая образовалась, к сожалению, я считаю, не по вине России. Но Россия должна была принять контрмеры в ответ на введённые против неё ограничения. Мы против санкций в обе стороны. Мы верим, что санкции — это прямое безрассудное вмешательство в экономику. Мы уверены, эти ограничения можно победить экономикой и развитием совместных предприятий. И сама экономика, и жизнь — они укажут на снятие многих санкций.

Греция, конечно, не может поднять партизанскую войну в Европе против тех решений, которые принимает ЕС. Но Греция всегда говорила, что она против санкций. Хотя её позиция сегодня не является главенствующей при принятии решений в Евросоюзе. Тем не менее мы верим, что через совместные предприятия и инвестиции, я думаю, много можно будет преодолеть из тех проблем, что нам подарили санкции.

Димитриос Веланис о влиянии антироссийских санкций на экономику Греции

Если говорить конкретно— да, санкции против России принесли определённый ущерб экономике Греции. В целом экспорт из Греции в Россию уменьшился значительно, в 2—3 раза. И это очень плохо сказывается на многих направлениях агросектора: овощи, фрукты, свежие рыба и мясо, молочная продукция. Поэтому сейчас ищем пути обхода этих санкций. И как я уже сказал, это будет происходить через создание совместных предприятий, которые будут производить продукцию, и которая, мы думаем, не попадёт уже под санкции.

— Если вернуться к вопросу газовых поставок, Греция ранее активно вела переговоры о сотрудничестве в данной отрасли с Египтом, Кипром и Израилем. Поступала также информация и о возможности создания Средиземноморского газопровода, для транспортировки газа из бассейнов Восточного Средиземноморья, строительстве СПГ терминалов для приёма сжиженного газа? Зачем вам столько газа? Афины стремятся сконцентрировать у себя все потоки энергоресурсов для Южной Европы?

— Это сложный вопрос. Стоит начать с того, что Греция по своему географическому местоположению может стать так называемым энергетическим хабом для юго-востока Европы, и она хоть и не сразу, но станет им. Мы к этому стремимся.

Что касается эксплуатации новых источников в Средиземном море, и на территории Греции и Кипра, конечно, мы заинтересованы в том, чтобы извлекать оттуда энергоресурсы. Хотя это трудный вопрос в плане стоимости и эффективности. Но раз большие компании зашли в эти проекты, значит они видят в этом что-то выгодное. Мы поддерживаем эти проекты.

Что касается трубопровода с юга Средиземного моря через Грецию — это тоже вопрос экономики и конкурентоспособности этого проекта. Если же говорить о терминалах для приёма СПГ, о которых было объявлено, а я не думаю, что они действительно готовятся, то в рамках форума уже был дан ответ и на этот вопрос. Сегодня в Европе используется лишь 25% мощностей этих терминалов. То есть, сама экономика не разрешает заполнять терминалы сжиженным газом. В принципе, если СПГ станет намного дешевле российского газ, то да, он будет наполнять эти терминалы. Если нет — эти терминалы будут просто служить для запугивания российского газа, который никогда не испугается, по моему мнению.