«Не нужно бояться автономии Европы»: почему во Франции предложили отказаться от американского оружия

Вашингтон пытается использовать лидирующую роль в НАТО, чтобы усилить позиции США на мировом оружейном рынке, считает министр обороны Франции Флоранс Парли. Она отметила, что члены альянса не обязаны покупать американское оружие. По мнению экспертов, это заявление свидетельствует о растущей конкуренции между крупнейшими продавцами вооружений — Францией и США, а также демонстрирует стремление Европы к большей самостоятельности и независимости от заокеанского партнёра.

Атлантический совет опубликовал в Twitter видео выступления министра обороны Франции Флоранс Парли. Она посетила аналитический центр во время визита в США. В ходе выступления Парли рассказала о своём видении взаимоотношений союзников по Североатлантическому альянсу.

«Меня беспокоит мысль, что сила солидарности в НАТО может быть поставлена в зависимость от покупки того или иного оборудования. Альянс должен быть безусловным, иначе это не альянс», — сказала Парли.

Как она выразилась, «статья НАТО о солидарности называется статья пять, а не статья F-35».

Парли говорила о пятой статье устава Североатлантического альянса, согласно которой нападение на одну из входящих в НАТО стран должно рассматриваться как нападение на всех членов организации, а также об американских истребителях пятого поколения F-35.

В начале года от закупки F-35 решило отказаться Министерство обороны Германии, об этом в феврале сообщала газета The Financial Times. Они исключены из конкурса бундесвера на замену устаревающего парка истребителей Tornado. Как считает издание, приняв такое решение, Германия дала сигнал, что для неё приоритетным является совместный с Францией проект FCAS (Future Combat Air System — «Воздушная боевая система будущего»), предусматривающий создание истребителя нового, шестого поколения. Предполагается, что такие машины составят костяк ВВС обеих стран после 2040 года, пишет The Financial Times.

Непосредственной заменой Tornado в армии Германии, по данным издания, возможно, станут французские истребители Eurofighter от компании Airbus. Впрочем, газета не исключает, что бундесвер всё же отдаст предпочтение продукции США: F-18 или F-15 корпорации Boeing — американского конкурента компании Lockheed Martin, выпускающей F-35.

Первая тройка

Это далеко не единственный пример конкуренции США и Франции на рынке вооружений, считают эксперты.

«Самой главной причиной спора являются не столько поставки между странами Североатлантического альянса, сколько конкуренция за внешние рынки сбыта. Например, ожесточённая борьба между европейцами и американцами всегда шла за контракты с богатыми странами Персидского залива», — отметил в беседе с RT глава Центра французских исследований Института Европы РАН Юрий Рубинский.

По данным доклада Стокгольмского международного института исследования проблем мира (SIPRI), США и Франция, наряду с Россией, входят в тройку крупнейших экспортёров оружия, причём наращивают объёмы продаж. За 2014—2018 годы, по сравнению с предыдущим аналогичным периодом, США увеличили экспорт вооружений на 29%, а Франция — на 43%.

США пока занимают первое место с экспортом на сумму $32,75 млрд, однако по конкретным проектам россияне и французы зачастую обходят американцев. Достаточно упомянуть успех российских ЗРК С-400, которые купили ряд зарубежных стран, в том числе партнёр США по НАТО Турция. Вашингтон неоднократно выступал против контракта Анкары и Москвы.

«США оказывают беспрецедентное давление»

По мнению экспертов, заявление Парли отвечает общей тенденции последнего времени — стремлению европейских государств к большей самостоятельности и независимости от Вашингтона. В этой связи можно вспомнить позицию президента Австрии Александера Ван дер Беллена. Он призвал Европу проводить собственную политику и, как он выразился, «не плясать под дудку Трампа», в том числе в тех вопросах, которые затрагивают экономические интересы европейских стран.

«США оказывают беспрецедентное давление на союзников по НАТО, требуя перераспределить бремя оборонных расходов. В то же время, добиваясь от союзников наращивания трат на оборону, американцы подразумевают, что заметная часть этих средств должна пойти на поддержку американского ВПК через закупку европейцами американских вооружений», — подчеркнул в беседе с RT эксперт Российского института стратегических исследований Сергей Ермаков.

При этом, по его словам, в европейских странах прекрасно понимают, что если так будет продолжаться и дальше, то Европа рискует утратить собственный оборонный потенциал.

«Разумеется, такие государства, как Франция, не готовы с этим согласиться», — отмечает эксперт.

Ермаков полагает, что внутри ЕС не все одинаково смотрят на «оружейный диктат» Соединённых Штатов.

«Нельзя сказать, чтобы все европейские страны придерживались по этому вопросу одного мнения, — говорит он. — Государства, не обладающие собственной оборонной промышленностью, готовы покупать оружие в США. Но мнение, что европейцы должны иметь право выбора, а не выслушивать приказы из Вашингтона, сейчас действительно популярно в ЕС».

4 марта в британской газете The Guardian была опубликована статья президента Франции Эммануэля Макрона, в которой политик предложил план реформирования ЕС. Французский лидер, в частности, призвал заключить некий общеевропейский договор об обороне и безопасности и создать координирующий орган — Европейский совет безопасности.

Он также призвал сделать акцент на поддержку ЕС именно европейских компаний. Всё это можно трактовать в том числе как намерение поддерживать европейский военно-промышленный комплекс, считает Рубинский. В беседе с RT эксперт предположил, что инициатива Макрона была в той или иной мере согласована с Германией.

Своим ходом

В русле идей, высказанных французским президентом, лежит и решение Еврокомиссии выделить более €500 млн на реализацию в 2019—2020 годах проектов в сфере обороны Евросоюза, принятое 19 марта, считают эксперты.

«Сегодняшним решением Еврокомиссия запускает первые совместные оборонно-промышленные проекты, финансируемые ЕС, через Европейскую программу оборонно-промышленного развития. Основное внимание будет уделяться таким областям, как беспилотные технологии, спутниковая связь, системы раннего предупреждения, искусственный интеллект, киберзащита или наблюдение на море», — говорится в заявлении Еврокомиссии.

По мнению Рубинского, спор Европы и США по вооружениям касается в большей степени того, кто и кому будет навязывать свои стандарты в этой сфере.

При этом конкуренция между странами ЕС и США, убеждён эксперт, не выходит и вряд ли выйдет за известные рамки. Так, Парли в своём выступлении на Атлантическом совете заявила, что Вашингтон и Брюссель — это наиболее близкие союзники, которые разделяют одинаковые ценности и подвергаются одинаковым угрозам, в числе которых министр упомянула и «угрозу» со стороны России.

«Автономия Европы должна быть вариацией дружбы (с США. — RT). Не нужно бояться автономии Европы», — заключила Парли.

Но, как подчёркивает Ермаков, если говорить о вооружениях, дружба США и Европы является относительной — хотя бы из-за эфемерности угроз, против которых предлагается «дружить».