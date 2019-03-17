«Будет ещё много проблем»: как в Пентагоне раскритиковали управление программой разработки F-35

Управление по программе разработки F-35 допустило серьёзные нарушения при реализации проекта создания истребителя пятого поколения. Об этом говорится в докладе Минобороны США. В Пентагоне отметили, что управление не осуществляло надзор за использованием госсобственности стоимостью $2,1 млрд компанией Lockheed Martin, передав эту функцию самой корпорации. По мнению оборонного ведомства, это может негативно сказаться на процессе доработки самолёта. Эксперты напоминают, что американским инженерам предстоит решить целый ряд проблем, чтобы истребитель смог пройти заключительную фазу боевых испытаний.

Управление по программе разработки истребителя пятого поколения F-35 Lightning II подверглось критике со стороны проверяющих органов Минобороны США. Об этом говорится в докладе Пентагона.

Утверждается, что подразделение не соблюдало установленные законом процедуры использования госимущества, переданного в аренду разработчику самолёта Lockheed Martin и его подрядчикам. При этом надзор за федеральной собственностью фактически осуществляла сама корпорация. К госимуществу относятся специальное производственное оборудование и уникальные испытательные комплексы, необходимые для создания F-35.

В частности, управление нарушило правила учёта федеральной собственности, которые определены программой Joint Strike Fighter (в её рамках реализуется проект F-35). Кроме того, оно не координировало ход работ по созданию истребителя с Агентством по управлению оборонными контрактами.

«Из-за этого Министерство обороны США не знает точной стоимости имущества, задействованного в работе над F-35, и не имеет в своём распоряжении независимой отчётности, позволяющей провести проверку по вопросу использования в рамках программы F-35 госимущества, стоимость которого подрядчики оценили в $2,1 млрд», — говорится в документе.

F-35 Lightning II на аэродроме

© Lockheed Martin

Из доклада следует, что управление не смогло обеспечить необходимый уровень надзора, позволяющий выявить возможное нецелевое использование федеральной собственности подрядчиком.

В документе указано, что, согласно данным самой компании, Lockheed Martin в ходе эксплуатации лишилась госимущества на сумму $271 млн, однако у военных чиновников нет возможности проверить достоверность этой оценки.

«Невозможность отслеживать ресурсы приводит к тому, что Министерство обороны не может в полной мере осуществлять контроль, позволяющий проследить за тем, чтобы генеральный подрядчик (Lockheed Martin) распоряжался средствами, выделенными для программы F-35, наиболее оптимальным образом с точки зрения интересов государства», — отмечается в докладе.

«Достичь поставленной цели не удалось»

В Пентагоне опасаются, что выявленные нарушения в эксплуатации госимущества могут негативно повлиять на завершение доработки F-35. На сегодняшний день американский истребитель нового поколения испытывает ряд существенных технологических проблем, которые препятствуют старту завершающей стадии боевых испытаний. Успешное завершение финального тестирования должно снять ограничения на применение самолёта Вооружёнными силами.

В беседе с RT военный аналитик Владислав Шурыгин отметил, что американцы не смогли достичь поставленных целей при разработке F-35, а «программа создания истребителя хромает на обе ноги, причём далеко не первый год».

«На мой взгляд, Lockheed Martin и Пентагон явно переоценили собственные возможности, хотя концепция боевой машины, на мой взгляд, была правильной. Другое дело, что достичь поставленной цели американцам не удалось. И теперь мы видим, как грандиозная реклама F-35 в СМИ сменяется чередой негативных публикаций», — отметил аналитик.

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Одними из ключевых проблем F-35 являются неэффективность программного обеспечения (ПО) и высокая стоимость технического обслуживания. ВВС США вынуждены держать достаточно большой штат инженеров, которые фактически вручную обновляют софт истребителя. Кроме того, эксплуатация самолёта требует наличия специальной дорогостоящей аэродромной инфраструктуры.

Головной болью Пентагона является комплекс ALIS (Autonomic Logistics Information System), с помощью которого осуществляется процесс обновления ПО и загрузки в бортовые компьютеры новых данных. Полный цикл сервисных работ, по информации Defense News, может занимать до одной недели. Помощник министра ВВС США по закупкам, технологиям и логистике Уилл Ропер и вовсе считает ALIS «технологией 1990-х годов».

Американские военные планируют заменить ALIS на новый комплекс информационного обслуживания Mad Hatter («Безумный шляпник». — RT). Его основным компонентом станет приложение Kronos, которое ускорит процесс загрузки и передачи данных.

Основатель портала Military Russia Дмитрий Корнев рассказал в беседе с RT, что софт для современного боевого самолёта имеет исключительно важное значение.

«Он отвечает за управление двигателями, навигацию, применение вооружения, в том числе управляемых боеприпасов. Скорее всего, американцы столкнулись с необходимостью либо упростить ПО, либо создать нечто совершенно новое. И то и другое потребует немало времени и выделения дополнительных финансовых ресурсов»,— констатировал эксперт.

F-35 Lightning II в сборочном цеху

© Lockheed Martin

В августе 2018 года американская Организация по надзору за деятельностью правительства (Project On Government Oversight, POGO) опубликовала доклад со ссылкой на документы различных структурных подразделений Пентагона. Значительная часть материалов Минобороны США была посвящена проблемам с ПО, которое установлено на F-35.

В одном из документов приводятся слова директора по оперативным испытаниям и оценке Пентагона Роберта Бехлера о том, что из-за перебоев в работе софта детище Lockheed Martin не может использовать ракеты класса «воздух — воздух» средней дальности AIM-120, управляемые авиабомбы и пушку.

Критические недостатки

Ещё один комплекс проблем F-35 Lightning II связан безопасностью экипажа. Как утверждает POGO, некоторые чиновники Минобороны США пытаются скрыть критические недостатки, чтобы снять ограничения на эксплуатацию самолёта в войсках и позволить Lockheed Martin развернуть его масштабное серийное производство. Наиболее опасным дефектом, как считают американские эксперты, является неисправность аварийной системы.

«Копия протокола заседания совета по изучению недостатков F-35 от 4 июня 2018 года, полученного POGO, свидетельствует о том, что совет перевёл 19 недостатков первой категории в менее серьёзную вторую категорию. При этом категория десяти дефектов была занижена без утверждения плана их исправления», — говорится в отчёте организации.

Также по теме «Бюджет войны»: что стоит за планами Вашингтона выделить Пентагону рекордное финансирование Минобороны США детализировало планы расходов в 2020 финансовом году. Проект нового бюджета Пентагона, предусматривающий расходы в $718...

По данным Bloomberg, Lockheed Martin потребуется много времени, чтобы исправить порядка 180 недостатков, выявленных в процессе испытаний.

Ещё одной серьёзной проблемой, по информации агентства, является уязвимость F-35 перед ударом молнии. Также Bloomberg обратило внимание на дефекты в системе генерации инертных газов, которые могут привести к взрыву топлива в грозоопасных зонах. В октябре прошлого года Минобороны США приостановило полёты части парка F-35 из-за ненадёжных топливных трубок в двигателях Pratt & Whitney.

Кроме того, назначенный ресурс (период времени до первого капитального ремонта) истребителя для морской пехоты (F-35B) с функцией короткого взлёта и вертикальной посадки оказался почти в четыре раза ниже необходимого. Согласно требованиям Пентагона, этот показатель должен составлять 8 тыс. лётных часов против 2,1 тыс. в реальности, отмечает Bloomberg.

«По большому счёту американцы вынуждены закрывать глаза на многочисленные проблемы F-35. В противном случае темпы производства и продаж этой машины будут настолько низкими, что не позволят окупить даже часть расходов на программу Joint Strike Fighter. На мой взгляд, на исправление критических дефектов, если такая задача действительно поставлена перед разработчиком, уйдёт как минимум несколько лет», — прогнозирует Шурыгин.

Истребитель F-35 Lightning II взлетает с палубы авианосца

© Lockheed Martin

Ситуация вокруг F-35 Lightning II осложнилась также из-за вступления в должность исполняющего обязанности министра обороны США бывшего топ-менеджера компании Boeing Патрика Шанахана. Такого мнения придерживаются источники американской газеты Politico. Они полагают, что и. о. главы Пентагона будет лоббировать интересы экс-работодателя, который в конце 1990-х годов боролся с Lockheed Martin за тендер на разработку и производство истребителя пятого поколения.

Утверждается, что Шанахан будет продвигать закупку тяжёлого истребителя четвёртого поколения F-15X. Приобретение партии этих самолётов якобы уже внесено в бюджетную заявку Пентагона на 2020 финансовый год. По данным Bloomberg, Минобороны США планирует заказать 80 F-15X и 84 F-35.

Часть конгрессменов США опасается, что истребители Boeing будут закупаться в ущерб реализации программы Joint Strike Fighter. 13 февраля 2019 года республиканцы Джон Корнин, Тед Круз, Марко Рубио, Сьюзан Коллинз и Лиза Меркауски направили Дональду Трампу письмо с просьбой отказаться от приобретения F-15X. Законодатели указали, что стоимость истребителя компании Boeing сопоставима с ценой F-35 ($100 млн).

В беседе с RT профессор Академии военных наук Вадим Козюлин заявил, что противоборство между Шанаханом и конгрессменами — следствие борьбы лоббистских группировок в преддверии утверждения размера военного бюджета и статей расходов. По мнению эксперта, концептуальные сложности с F-35 вызваны изначально завышенными требованиями со стороны военных.