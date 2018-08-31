«Сырая и дорогая машина»: как Пентагон скрывает недостатки самолёта пятого поколения F-35

Чиновники Минобороны США намеренно скрывают технические проблемы самолёта пятого поколения F-35. Об этом говорится в расследовании американской организации по надзору за деятельностью правительства США (Project On Government Oversight, POGO). Анализ копий закрытых официальных документов свидетельствует, что Пентагон занижает степень опасности выявленных в ходе испытаний недостатков. Подобный подход создаёт риски для безопасности пилотов, а также может привести к гибели мирного населения во время военных операций. С какой целью американское оборонное ведомство пытается утаить дефекты F-35, разбирался RT.

Пентагон последовательно занижает категории недостатков истребителя-бомбардировщика пятого поколения F-35 Lightning II. К такому выводу пришли эксперты некоммерческой организации по надзору за деятельностью правительства США (Project On Government Oversight, POGO), ознакомившись с неопубликованными документами Минобороны США.

Системные проблемы

По состоянию на январь 2018 года у самолёта было выявлено 966 критических недостатков. 111 дефектов относятся к первой категории сложности (могут привести к гибели, тяжёлой травме, профессиональным заболеваниям), а 855 — ко второй (неисправность отдельных элементов конструкции и бортовых систем).

Как выяснила POGO, занимающиеся тестированием F-35 службы добросовестно выполняют свою работу в целях «улучшения окончательного инженерного проектирования». Однако чиновники Пентагона исправляют отчётность, занижая количество недостатков первой и второй категории.

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«Копия протокола заседания Совета по изучению недостатков F-35 от 4 июня 2018 года, полученного POGO, свидетельствует о том, что Совет перевёл 19 недостатков первой категории в менее серьёзную вторую категорию. При этом категория десяти дефектов была занижена без утверждения плана их исправления», — говорится в расследовании организации.

Одним из критических недостатков, которые отказался исправлять Пентагон, является неисправность аварийной системы. При катапультировании пилота комплекс радиолокационного опознавания не отправляет автоматический сигнал на радар наземного контроля, то есть диспетчеры не получают информацию о ЧП.

Также военные проигнорировали проблему с одноразовым хвостовым крючком, который выпускается в случае отказа тормозной системы. Но наиболее серьёзный дефект обнаружился в системе управления вооружением. Пилоты F-35 не могут подтвердить координаты наземной цели. Как отмечают эксперты, подобная проблема уменьшает эффективность и точность бомбометания. В реальных боевых условиях это может привести к удару по своим войскам или мирному населению.

В июне 2018 года агентство Bloomberg со ссылкой на документы Пентагона сообщило, что 180 недостатков F-35 не будут устранены в краткосрочной перспективе. В доработке нуждаются цифровая аппаратура, помещённая в шлем пилота, бортовые комплексы и множество элементов конструкции, прочность которых вызывает сомнения у специалистов.

По информации издания, F-35 оказался крайне уязвим перед ударом молнии. Причина в том, что планер самолёта выполнен в основном из композитных материалов, а не металлических сплавов, как у машин предыдущего поколения. Кроме того, на истребителе с перебоями работает система генерации инертных газов, которая поддерживает низкий уровень кислорода в топливных баках. Полёт в грозоопасных зонах F-35 может привести к взрыву топлива.

Истребитель F-35B Lightning II в полёте

Reuters

© U.S. Air Force / Staff Sgt. Joely Santiago

Эксперты POGO полагают, что каждый отдельный недостаток не препятствует эксплуатации самолёта. Однако в совокупности дефекты могут повлиять на безопасность полётов и «значительно увеличивают вероятность того, что воздушное судно не сможет выполнить требуемую миссию».

В западных СМИ можно встретить нарекания, связанные с манёвренностью F-35. Несмотря на преимущество по боевой нагрузке и тяговооружённости, машина оказалась слабо приспособлена к воздушной дуэли, уступая по эффективности истребителям F-16.

Внеплановый провал



F-35 — это второй самолёт пятого поколения, который призван заменить большую часть парка F-16, F-18 и AV-8B. Детище Lockheed Martin выпускается в вариантах для ВВС (F-35А), палубной авиации (F-35С) и морской пехоты (F-35В). Разработка машины началась в середине 1990-х годов. Первый полёт она совершила в 2000 году.

В 2003 году Пентагон утвердил план производства самолёта. Предполагалось поставить в Вооружённые силы 2443 самолётов F-35, причём к 2019 году войска должны были получить 1966 единиц. Однако в 2007 году объём поставок к 2019 году был уменьшен до 1035 самолётов, в 2012 году — до 585, а в 2017-м — до 506. По состоянию на июль 2018 года Lockheed Martin произвёл только 305 машин.

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Провал плана производства F-35 объясняется не только выявленными дефектами, но и спорами о стоимости самолёта. В апреле 2007 года разработчик оценил своё детище в $221 млн без учёта двигателя Pratt & Whitney. Однако через несколько лет Lockheed Martin начал продавать Пентагону каждый самолёт за $100 млн.

В декабре 2016 года президент США Дональд Трамп раскритиковал корпорацию за высокую цену F-35. К июлю 2018 года стоимость истребителя упала до $89 млн. К 2020 году Белый дом рассчитывает добиться снижения цены до $80 млн. Подписанный Трампом законопроект о военном бюджете предполагает закупку 77 F-35.

Эксперты POGO обратили внимание на высокие расходы на техническое обслуживание самолётов — каждая машина будет ежегодно обходиться в $5 млн. Это дешевле, чем содержание первого самолёта пятого поколения F-22 Raptor ($8,2 млн), но дороже машин предыдущего поколения.

По состоянию на декабрь 2017 года на реализацию проекта F-35 было потрачено $406 млрд. На устранение недостатков потребуется выделение как минимум $10,8 млрд ежегодно. Как подчёркивают эксперты POGO, выделение средств не будет иметь смысла, если Минобороны США продолжит игнорировать проблемы истребителя.

Процесс ликвидации дефектов растянется до 2024 года. Однако Lockheed Martin рассчитывает запустить полномасштабное производство самолётов в максимально короткие сроки, и Пентагон, игнорируя проблемы F-35, идёт навстречу корпорации. В противном случае, как отмечают в POGO, программа рискует не окупиться.

F-35 Lightning II на взлётно-посадочной полосе

AFP

© Jeff J Mitchell / Getty Images

«Отстали лет на десять»

В беседе с RT военный эксперт Владислав Шурыгин заявил, что результаты расследования POGO свидетельствуют о стремлении американских чиновников «продавить» запуск программы производства F-35. По этой причине Минобороны США не желает признавать допущенные в ходе реализации проекта ошибки.

«Американцы вложили колоссальное количество денег в рекламу своего самолёта. Но на текущий момент за океаном не смогли создать полноценную боевую машину и уложиться в запланированные сроки. Темпы производства F-35 отстали лет на десять, и дальнейшее промедление грозит обернуться ростом дополнительных расходов и удорожанием самолёта», — отметил Шурыгин.

Как пояснил эксперт, Пентагон и американские корпорации закрывают глаза на проблемы истребителя, рассчитывая любыми способами решить вопрос окупаемости проекта при уменьшении цены F-35. С этой целью они собираются как можно скорее запустить масштабное производство. В противном случае программа самолёта пятого поколения окажется убыточной.

«F-35 в концептуальном отношении — превосходная машина. Однако нынешняя ситуация с ним свидетельствует о серьёзных просчётах, которые корпорация Lockheed Martin допустила ещё на начальном этапе проектирования. В итоге они вылились в системные недостатки, на решение которых потребуется как минимум несколько лет и десятки миллиардов долларов. Сейчас F-35 — это сырая и достаточно дорогая машина», — подчеркнул Шурыгин.